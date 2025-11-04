Perplexity AI a accusé mardi Amazon d’intimidation, après avoir reçu une mise en demeure exigeant l’arrêt d’une fonctionnalité de son navigateur à intelligence artificielle, Comet. Ce dernier permettrait aux utilisateurs d’effectuer des achats de manière automatisée sur le site d’Amazon, ce que le groupe de Seattle considère comme une violation de ses conditions d’utilisation. Dans un billet de blog, Perplexity défend cette fonction comme un service utile, facilitant l’expérience d’achat en ligne, et dénonce une "menace juridique agressive".

La réaction d’Amazon s’inscrit dans une stratégie plus large de protection de ses données commerciales face aux outils d’IA tiers. Le groupe a récemment bloqué l’accès automatisé à ses contenus pour OpenAI, Alphabet et Meta. En parallèle, il développe ses propres solutions basées sur l’IA, dont le chatbot Rufus et l’agent "Buy For Me", testé depuis avril, qui permet de commander des produits sur d’autres sites depuis l’application Amazon.

Lancée en juillet et disponible gratuitement depuis octobre, la solution Comet de Perplexity se veut un assistant numérique multifonction capable de rechercher sur le web, organiser des onglets, écrire des e-mails ou accompagner les achats en ligne. L'affrontement entre les deux entreprises met en lumière les tensions croissantes entre les plateformes de commerce électronique établies et les nouveaux acteurs de l’intelligence artificielle, qui cherchent à simplifier l’expérience utilisateur, quitte à remettre en question les modèles économiques traditionnels fondés sur la publicité et les données propriétaires.