La filiale du groupe Bouygues (+0,91%) réfléchirait à céder sa division studios, d'après des informations de Reuters, pour recentrer ses ressources sur le streaming. Le processus n'en serait qu'à ses débuts, avec une valorisation évoquée de l'ordre de 400 millions d'euros.
"Cette stratégie nous semble cohérente : poursuivre deux axes de diversification simultanément pourrait s'avérer complexe face à la concurrence et à la force de frappe des plateformes de streaming américaines. Cette cession potentielle relancerait clairement les spéculations de rachat sur M6, ce qui nous semble déjà intégré par le marché. Par conséquent, nous maintenons notre préférence pour TF1, qui affiche par ailleurs des capacités d'innovation supérieures", souligne AlphaValue, à l'achat sur TF1.
Studio TF1 opère en Europe, aux Etats-Unis et au Canada, produisant des fictions, des séries quotidiennes, des films, des documentaires, des programmes d'animation et de divertissement. La filiale a changé de nom, abandonnant Newen Studios pour Studio TF1, plus tôt cette année.
TF1 est un acteur majeur du secteur audiovisuel français, présent dans l'édition, la production et la diffusion de contenus. Le CA par activité se répartit comme suit :
- Média (83,6%) : une offre de contenus leader et des revenus publicitaires linéaires et digitaux, rassemblant 5 chaînes en clair (TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films et LCI), 4 chaînes thématiques (Ushuaia TV, Histoire TV, TV Breizh et Série Club), 2 plateformes de contenus à la demande (TF1+ et TFOU MAX) et la régie TF1 PUB. Le groupe développe également une activité de production musicale et de spectacles avec Muzeek One ;
- Production audiovisuelle (16,4% ; Studio TF1) : production de contenus selon une stratégie multi-genres différenciante (téléfilms, quotidiennes, fictions, distributions, animations, documentaires, etc.).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (84,3%), Europe continentale (11%) et autres (4,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.