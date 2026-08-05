TF1 vers un projet de cession de Studio TF1

La filiale du groupe Bouygues (+0,91%) réfléchirait à céder sa division studios, d'après des informations de Reuters, pour recentrer ses ressources sur le streaming. Le processus n'en serait qu'à ses débuts, avec une valorisation évoquée de l'ordre de 400 millions d'euros.

"Cette stratégie nous semble cohérente : poursuivre deux axes de diversification simultanément pourrait s'avérer complexe face à la concurrence et à la force de frappe des plateformes de streaming américaines. Cette cession potentielle relancerait clairement les spéculations de rachat sur M6, ce qui nous semble déjà intégré par le marché. Par conséquent, nous maintenons notre préférence pour TF1, qui affiche par ailleurs des capacités d'innovation supérieures", souligne AlphaValue, à l'achat sur TF1.



Studio TF1 opère en Europe, aux Etats-Unis et au Canada, produisant des fictions, des séries quotidiennes, des films, des documentaires, des programmes d'animation et de divertissement. La filiale a changé de nom, abandonnant Newen Studios pour Studio TF1, plus tôt cette année.