UBS abaisse sa recommandation sur Diageo

UBS abaisse sa recommandation sur le titre passant à Neutre (contre Achat) et révise à la baisse son objectif de cours à 1850 pence (contre 2250 pence).



"Nous voyons des risques de baisse pour les spiritueux américains en raison d'un ralentissement prolongé, l'activité de la tequila étant actuellement en déclin et DGE perdant des parts de marché (ventes en septembre/octobre en baisse de 9 %)" explique le bureau d'analyse.



Pour l'ensemble de l'exercice, Diageo prévoit désormais une croissance des ventes nettes organiques "stable à légèrement négative", en raison des contre-performances en Chine et aux États-Unis, alors qu'elle tablait jusqu'alors sur une croissance organique de +,17%.



Le groupe table néanmoins sur une croissance organique du résultat opérationnel "faible à moyenne à un chiffre", soutenue par des économies de coûts. L'objectif de free cash flow de 3 milliards de dollars a été confirmé.