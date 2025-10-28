Tout en maintenant sa recommandation 'neutre' sur Dassault Systèmes, UBS réduit son objectif de cours de 33 à 28,25 euros, une nouvelle cible qui laisse 11% de potentiel de progression pour le titre de l'éditeur français de logiciels d'entreprise.

'La faible visibilité sur Medidata et ses défis de croissance continus pèsent alors que l'activité Industrial Software traverse une transition imprévisible de son modèle économique', met en avant le broker après la publication trimestrielle de la semaine dernière.