Tout en maintenant sa recommandation 'neutre' sur Dassault Systèmes, UBS réduit son objectif de cours de 33 à 28,25 euros, une nouvelle cible qui laisse 11% de potentiel de progression pour le titre de l'éditeur français de logiciels d'entreprise.
'La faible visibilité sur Medidata et ses défis de croissance continus pèsent alors que l'activité Industrial Software traverse une transition imprévisible de son modèle économique', met en avant le broker après la publication trimestrielle de la semaine dernière.
Dassault Systèmes SE est le leader mondial du développement et de la commercialisation de logiciels de gestion du cycle de vie des produits. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- logiciels (90,3%) : logiciels d'optimisation des processus de production et logiciels de conception en 3D destinés aux marchés de la mécanique générale, de l'automobile, de l'aéronautique, des biens de consommation, de l'électricité et de l'électronique, et de la conception d'usines et de la construction navale. En outre, le groupe propose des services de mises à jour et de support technique ;
- services (9,7%) : services de conseil technologique et de formation.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,9%), Allemagne (4,9%), Europe (10,8%), Etats-Unis (48,9%), Amériques (1,2%), Japon (6,4%) et Asie (11,9%).
