Les contrats à terme sur les actions américaines pointaient vers le haut vendredi matin, portés par un mélange grisant d'optimisme et de caféine : les investisseurs sont convaincus que la Réserve fédérale s'apprête à baisser ses taux, et ce très prochainement. Après une semaine marquée par l'impasse politique et la pénurie de données économiques, c'est désormais l'espoir qui fait le gros du travail.

La fermeture du gouvernement fédéral, entrée dans son troisième jour, empêche la publication de rapports clés, notamment les données sur l'emploi non agricole, reportées sine die. Privés de leur tableau de bord habituel, les investisseurs n'ont d'autre choix que de scruter les indicateurs secondaires, qui suggèrent actuellement un marché du travail en voie de ralentissement. De quoi entretenir le rêve d'un crédit moins cher.

Pendant ce temps, les grands indices de Wall Street battent leurs propres records avec la régularité d'un champion olympique. Le S&P 500 vient de signer sa trentième clôture record de l'année. À ce stade, on peut se demander si le mot "record" a encore le même sens qu'autrefois.

Mais derrière la hausse des indices, quelques fissures apparaissent. Les traders prennent rapidement leurs bénéfices à la moindre baisse intraday. Ce marché ressemble moins à une ruée euphorique qu'à une marche prudente : chacun observe les autres pour savoir si la fête ne fait que commencer ou si les bouteilles de champagne sont déjà presque vides.

Le calendrier économique du jour prend une importance inhabituelle. Privés du rapport sur l'emploi, les investisseurs se tourneront vers l'indice PMI non manufacturier de l'Institute for Supply Management ainsi que vers les indices PMI services et composite de septembre de S&P Global. Habituellement seconds rôles, ces chiffres deviennent les stars du jour.

Les responsables de la Fed sont omniprésents. John Williams, président de la Fed de New York, a évoqué la nécessité de se préparer à un "changement imprévisible". Dans la journée, Lorie Logan, présidente de la Fed de Dallas, et Philip Jefferson, vice-président de la Fed, livreront à leur tour leur lecture de la conjoncture.

Deux histoires dominent à la fois les salles de marché et les couloirs de Washington cette semaine. D'une part, les menaces de l'administration Trump de licencier des milliers de fonctionnaires, une tentative de rejeter sur les démocrates la responsabilité du blocage budgétaire. D'autre part, la fièvre autour de l'intelligence artificielle, qui continue de soutenir l'humeur des investisseurs.

Entre la valorisation vertigineuse de Openai à 500 milliards de dollars et la cascade d'annonces de partenariats dans les semi-conducteurs, même les investisseurs chevronnés semblent perdre leurs repères. Wall Street a trouvé dans l'IA plus qu'un récit de croissance : un véritable soutien émotionnel. Chaque nouveau titre de presse apporte l'assurance que les valorisations sont justifiées, puisque l'avenir est déjà intégré dans les prix. Ces dernières séances, le rallye s'est élargi : pharmaceutiques, luxe et automobiles, jusque-là à la traîne, se sont joints à la marche en avant.

À Washington, les républicains cherchent toujours sept voix démocrates pour faire passer un plan de financement temporaire au Sénat. La santé reste le point d'achoppement : les démocrates veulent prolonger des subventions arrivant à échéance en fin d'année, tandis que les républicains préfèrent traiter ce sujet séparément. En parallèle, Donald Trump brandit la menace de licenciements massifs pour forcer les bras.

Presque éclipsée par l'euphorie ambiante, la question des droits de douane refait surface. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a exprimé son optimisme quant à d'éventuelles avancées lors du prochain cycle de discussions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 97,810

: 97,810 Or: 3 862 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 64,40 USD (WTI) 60,75 USD

BRENT : 64,40 USD (WTI) 60,75 USD États-Unis 10 ans: 4,10%

10 ans: 4,10% BITCOIN: 120 307 USD

Actualités économiques :

Ford procède au licenciement de plus de 470 employés en Afrique du Sud en raison d'une baisse de la demande européenne pour ses modèles Ranger pickup et hybrides rechargeables.

Oracle a révélé que certains de ses clients E-Business Suite avaient reçu des e-mails de chantage liés à des vulnérabilités, Google confirmant le lien entre cette campagne et le groupe de ransomware Clop.

OpenAI a demandé à un juge fédéral de rejeter une plainte pour violation de secret commercial déposée par xAI, accusant Elon Musk de harcèlement et affirmant son droit d'embaucher d'anciens employés de xAI.

Apple a retiré l'application ICEBlock de l'App Store après avoir subi des pressions de la part de l'administration Trump concernant des problèmes de sécurité liés aux agents des services de l'immigration et des douanes.

Microsoft investit plus de 33 MdsUSD dans des entreprises néocloud telles que Nebius et CoreWeave afin de décrocher la capacité des centres de données IA, y compris l'accès à 100 000 puces Nvidia.

Google investira 4 MdsUSD pour construire un centre de données dédié à l'IA en Arkansas, alimenté par un projet solaire et visant à rendre l'énergie plus abordable.

Applied Materials prévoit une perte de revenus de 600 MUSD en 2026 en raison du renforcement des restrictions américaines à l'exportation qui affectent les livraisons aux entreprises chinoises.

Vistra a reçu l'autorisation de la FERC pour acquérir un parc de production de gaz naturel de 2 600 MW auprès de Lotus Infrastructure Partners, la transaction devant être finalisée début 2026.

DP World et PayPal ont signé un accord pour développer une plateforme de paiement numérique afin d'améliorer la rapidité et la transparence des échanges commerciaux transfrontaliers.

Les ministres indiens encouragent l'adoption d'applications nationales plutôt que les produits Google et Microsoft dans le cadre d'une initiative nationale visant à renforcer la souveraineté technologique, alors que les relations commerciales entre les États-Unis et l'Inde sont tendues.

Un important incendie s'est déclaré dans l'unité de production de carburant pour avions de Chevron à sa raffinerie d'El Segundo, près de Los Angeles. Il a depuis été maîtrisé, ce qui a temporairement fait grimper les prix du pétrole.

Un groupe d'actionnaires de Tesla a exhorté les investisseurs à voter contre la rémunération d'Elon Musk, estimée à 1 000 MdsUSD, invoquant des préoccupations liées à la gouvernance et aux performances. Le constructeur automobile a déçu les investisseurs avec ses chiffres de production et de livraison du troisième trimestre, malgré une forte augmentation des ventes.

Alphabet conserve sa participation dans Verily et résout le problème potentiel de blocage du contenu YouTube avec NBCUniversal.

Applied Materials prévoit un impact de 710 MUSD sur son chiffre d'affaires d'ici l'exercice 2026 en raison des restrictions à l'exportation imposées par les États-Unis.

Boeing reporte la livraison de l'avion 777X à 2027, faisant face à des frais de plusieurs MdsUSD en raison de retards de production.

Recommandations des analystes :