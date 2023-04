Can, joueur professionnel du BVB : 'Tout le monde ici veut être champion'.

DORTMUND (dpa-AFX) - Emre Can a réaffirmé la soif de titre du Borussia Dortmund en Bundesliga, le championnat allemand de football. "Tout le monde ici dans la ville veut être champion", a déclaré l'international de 29 ans à la chaîne Sky avant le match du BVB contre l'Eintracht Francfort ce samedi (18h30/Sky). Avant la 29e journée, les Westphaliens ont deux points de retard sur le leader, le FC Bayern. Les Munichois, déjà éliminés en Coupe et en Ligue des champions sous la houlette de leur nouvel entraîneur Thomas Tuchel - ancien du BVB - joueront trois heures avant les Dortmundois, samedi, sur le terrain du FSV Mainz 05.

"Nous serions stupides de dire le contraire. C'est la vérité : nous sommes à deux points du Bayern et il reste six matches", a souligné Can. Mais ils savent aussi "que nous devons faire plus pour cela. Nous devons gagner nos matchs. Et puis on verra bien à la fin ce qui se passera".

Le BVB a déjà concédé sept défaites cette saison. Sur 18 victoires, l'équipe de l'entraîneur Edin Terzic a fait trois fois match nul. La dernière fois, c'était sur le terrain du VfB Stuttgart avec un score de 3-3.

Concernant l'état d'esprit après le parcours remarquable à Stuttgart, où l'équipe menait 2-0 puis 3-2, Can a déclaré : "La colère, la déception, l'ambition, tout est là. Mais nous devons regarder vers l'avant, la situation de départ n'a pas changé". Lors de cette journée, le Bayern n'avait pu faire mieux qu'un match nul 1-1 contre le TSG 1899 Hoffenheim./jmx/DP/zb