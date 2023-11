L'équipe de football du Borussia Dortmund s'est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d'Allemagne grâce à Marco Reus, qui lui a donné du courage pour affronter le Bayern. Trois jours avant le duel entre les deux leaders allemands de la branche au même endroit, l'équipe de l'entraîneur Edin Terzic s'est imposée 1-0 (1-0) contre le TSG Hoffenheim après un but du vétéran de 34 ans à la 43e minute. Devant 81 365 spectateurs, le BVB a offert mercredi une belle prestation pendant une grande partie de la rencontre et s'est qualifié pour la 13e fois consécutive pour le tour des 16 dernières équipes.

Pour les visiteurs, en revanche, l'imposante série de succès dans les stades à l'extérieur a pris fin, après six victoires en six matchs officiels. De plus, Ozan Kabak (90e+4) a reçu un carton jaune dans les arrêts de jeu.

Compte tenu de la course au calendrier qui se poursuit, Terzic a ménagé plusieurs titulaires comme Mats Hummels, Donyell Malen et Niclas Füllkrug et a procédé à cinq changements par rapport au match très disputé à Francfort (3:3). "Lorsque nous avons un effectif aussi important avec autant de bons garçons, il serait négligent de négliger le facteur fraîcheur", a commenté l'entraîneur du BVB avant le match sur Sky.

Ce n'est qu'avec beaucoup de chance que cette équipe remaniée a pu éviter un mauvais départ, lorsque Nico Schlotterbeck a dégagé sur la ligne une frappe à bout portant de Mergim Berisha pour Gregor Kobel, le gardien du BVB, déjà battu (2e). Les visiteurs ont ainsi montré d'emblée qu'ils n'avaient pas l'intention de se cacher à Dortmund. Hoffenheim s'est également procuré la deuxième occasion du match. Mais Anton Stach a tiré au-dessus du but après un superbe mouvement (16e).

Le Borussia s'est certes installé de plus en plus dans le camp adverse, mais il a eu du mal à se créer des occasions. A l'exception d'une tentative de tir ratée de Youssoufa Moukoko (10e), le but d'Hoffenheim n'a pas été vraiment menacé pendant longtemps. Cela ne devait changer que progressivement. L'artiste du dribble Jamie Bynoe-Gittens manquait de peu le but sur une frappe à bout portant (25e). 13 minutes plus tard, le gardien des visiteurs Oliver Baumann dégageait en toute urgence face à Reus.

Mais le rythme plus soutenu du Borussia a fini par payer avant la pause. L'élément actif Bynoe-Gittens servait son coéquipier Reus qui, avec un peu de chance, marquait dans le coin le plus éloigné et donnait ainsi l'avantage au Borussia.

Après la reprise, le BVB a continué d'accélérer. Bynoe-Gittens (48e) et Moukoko (50e) ont toutefois manqué l'occasion de consolider l'avance et d'apporter plus de sécurité. Cela a encouragé les visiteurs à se défendre davantage. Peu à peu, ils se sont libérés de leur étreinte et se sont approchés à plusieurs reprises du but de Dortmund de manière prometteuse. Mais avec beaucoup de calme, le BVB a réussi à conserver son avance./bue/DP/he