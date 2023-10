FRANCFORT (dpa-AFX) - Le nouvel entraîneur allemand Julian Nagelsmann prévoit apparemment de faire revenir l'ex-champion du monde Mats Hummels dans l'équipe nationale allemande de football. C'est ce que rapporte le quotidien Bild jeudi. Le joueur de 34 ans avait joué pour la dernière fois pour l'équipe d'Allemagne lors de l'élimination en huitièmes de finale de l'Euro contre l'Angleterre à l'été 2021. Sous Hansi Flick, le défenseur n'a plus du tout joué. Vendredi, Nagelsmann annoncera sa première sélection pour le voyage international en Amérique.

Hummels a convaincu cette saison avec de fortes performances au BVB et a même marqué deux buts. En revanche, ses collègues de Dortmund Nico Schlotterbeck, le capitaine Emre Can et Karim Adeyemi ne devraient pas être retenus pour les deux prochains matchs internationaux. Sous la houlette de son nouvel entraîneur en chef, l'équipe d'Allemagne affrontera l'hôte américain le 14 octobre à Hartford. Trois jours plus tard, le Mexique sera le prochain adversaire à Philadelphie. Nagelsmann a succédé en septembre à l'infortuné Flick au poste d'entraîneur national et doit conduire l'équipe nationale à un championnat d'Europe réussi à domicile en été 2024.

La nomination de Chris Führich, de Stuttgart, a pu constituer une autre surprise. Comme le rapporte la chaîne de télévision Sky, le joueur offensif du surprenant deuxième de Bundesliga devrait recevoir pour la première fois une invitation pour l'équipe nationale./tas/DP/he