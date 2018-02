Orange: le conseil se prononce sur la reconduction de Stéphane Richard

Le CA d'Orange a chuté de 12 milliards d'Euros en 10 ans là ou celui de DT a continué croitre fortement et régulièrement.

Résultat quand il y a 20 ans les 2 CA étaient similaires aujourd'hui le CA de DT sera de plus de 75 milliards d'euros cette année et fera plus du double en 2020.

A cela 2 raisons:

1) En Allemagne la pression réglementaire est 10 fois plus faible qu'en France les prix 2 fois plus élevé, et il n'y a que 3 opérateurs (et certainement pas Free...)

2) DT a décidé de se développer en Europe de l'est (en gros l'ancien empire Germanique et l'empire Austro Hongrois) ainsi qu'aux USA ou les prix sont 4 5 fois plus lev qu'en France.

En France aucun grand opérateur mondial ne mettra les pieds (les prix sont les plus bas d’Europe avec 4 opérateurs dont free). Macron veut vendre les parts de l'Etat dans Orange à ses 4 amis milliardaires Niel, Drahi, Bouygues et Bolloré), et pour cela il faut que le cour de l'action soit suffisamment haut, et donc il demande à ses amis brokers/banquiers d'affaires de raconter de belles histoires et donc de la poudre perlimpinpin/fake news/bullshit.

Le Pb est que la bourse ne sait pas mentir, elle. Et cela se voit sur l'évolution du niveau de l’action depuis 3 mois.

Macron est dans une nasse avec Orange : il veut vendre les parts de l’Etat dans Orange tout en la massacrant…c’est impossible.

Macron banquier d’affaire, pseudo-philosophe à ses heures, n’a pas la culture scientifique de Merkel et cela se voit (pas seulement pour les télécoms : tous les secteurs français de l’économie sont en déshérence avec Macron).

Macron de ce point de vue est un Trump français.

Le cours d'Orange n'a rien à voir avec la personne qui sera à sa tête.

Dans tous les cas il sera nommé par Macron pour lui obéir à lui, à l'ARCEP, à l'ADLC et à l'UE afin d'investir dans la FTTH, la 4G, la 5G à la place des milliardaires Bouygues, Niel et Drahi, de leur revendre à perte son réseau, de tel sorte que le CA d'Orange, son Ebitda et ses Profits reculent comme c'est le cas depuis 10 ans, pour faire grimper ceux des milliardaires Drahi, Bouygues et Niel, ainsi que leur fortune personnelle afin que ces 3 oligarques continuent à faire grossir leur empires médiatiques qui en retour serviront Macron....etc....

De ce point de vue Richard ou un autre inspecteur des finances fera l'affaire...