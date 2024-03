Le produit intérieur brut du Viêt Nam a augmenté de 5,66 % par rapport à l'année précédente, grâce à l'industrie manufacturière et aux services, selon les données du gouvernement publiées vendredi.

La croissance au cours du trimestre janvier-mars pour l'économie tirée par l'industrie manufacturière et les exportations a été plus rapide que l'expansion de 3,41% au cours de la même période l'année dernière, mais plus lente que la croissance de 6,72% au cours du quatrième trimestre.

Le secteur manufacturier et de la construction a augmenté de 6,28%, tandis que le secteur des services a augmenté de 6,12% par rapport à l'année précédente, a déclaré l'Office général des statistiques (GSO) dans un rapport.

Les exportations de marchandises au cours du trimestre ont augmenté de 17 % par rapport à l'année précédente, tandis que la production industrielle a augmenté de 21,7 %, a déclaré le GSO.

Les prix à la consommation ont augmenté de 3,97% en mars par rapport à l'année précédente, a indiqué le GSO, ajoutant que les ventes au détail pour la période janvier-mars ont augmenté de 8,2%. (Reportage de Khanh Vu ; Rédaction de Martin Petty)