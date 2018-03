ELIOR : le départ de son directeur financier fait monter encore la pression sur le plan stratégique

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Elior perd 0,79% à 17,49 euros, au plus bas depuis plus de deux mois, après l'annonce du remplacement de son directeur financier. Le poste sera désormais occupé par Esther Gaide alors que l'ancien titulaire du job Olivier Dubois "va poursuivre différents projets personnels". Esther Gaide avait rejoint Technicolor (ex-Thomson) en 2011 en tant que Group Controller. Elle avait été nommée directrice financière adjointe en 2012, et était devenue directrice financière et membre du comité exécutif en 2015. Par ailleurs, elle est membre du conseil d'administration d'Eutelsat.Une telle nomination n'est certes pas très surprenante compte tenu du fait qu'un nouveau directeur général, Philippe Guillemot, est arrivé chez Elior début décembre. Il est en effet habituel qu'un tel changement à la tête d'une entreprise soit suivi par d'autres mouvements parmi les membres de son Comex. Néanmoins, ces bouleversements créent toujours de l'incertitude quant à la stratégie du groupe.Dans le cas d'Elior, ces changements interviennent alors que l'attente est déjà très forte sur les projets de l'équipe Guillemot. Cette dernière présentera son plan stratégique le 26 juin prochain.Le nouveau DG est attendu au tournant alors qu'Elior a averti mi-novembre sur ses résultats annuels, entrainant une chute de l'action de plus de 10%. Depuis cette date, la perte s'est creusée à plus de 29%. Malgré un léger répit suite à la présentation de son chiffre d'affaires du premier trimestre (l'exercice est décalé, se tenant entre octobre et septembre), Elior reste sous pression.