waldo7 - il y a un gap à franchir et en effet les oscillo sont bien hauts. Par ailleurs le marché est hésitant.

Aperam et d'autre valeurs moyennes ont bien monté mais je sens une correction générale se pointer dans les 10 jours maxi...je peux me tromper bien sûr.

Il y a bcp de valeurs pompées sur 10/15% de hausse (Innate par ex aussi) et qui semblent ne pas tenir. Pour autant, on a encore un gros candle vert aujourd'hui et les résultats ont été bons. Je serai en PV je prendrai quand même une partie... 1