Retour sur les 5500 points

Opinion : En surveillance. Surveiller la sortie du range 5440 PTS/ 5525 PTS





D'ailleurs, il n'y aura pas d'annonce au cours de cette journée.

A quelques minutes de l'ouverture, les Futures indiquent une avancée de 0.4% en perspective.



Techniquement, en données horaires, les cours restent à l'affût du gap des 5495 points. Son comblement puis son dépassement donneraient un signal déterminant, de la part des acheteurs, pour repartir en direction des 5525 points voire, quelques jours plus tard, des 5550 points. C'est seulement un repli plus profond sous les 5440 points, qui entraînerait des interrogations sur sa capacité à progresser avec 5400 points, comme cible baissière. Malgré une reprise des valeurs bancaires, à l'image de Crédit Agricole (2,3%), le CAC40 n'a progressé que de 0,33% à 5478 points. Cette semaine marquera réellement le début de la pause estivale avec beaucoup moins de publications et de statistiques économiques, le marché devant trouver d'autres catalyseurs.D'ailleurs, il n'y aura pas d'annonce au cours de cette journée.A quelques minutes de l'ouverture, les Futures indiquent une avancée de 0.4% en perspective.Techniquement, en données horaires, les cours restent à l'affût du gap des 5495 points. Son comblement puis son dépassement donneraient un signal déterminant, de la part des acheteurs, pour repartir en direction des 5525 points voire, quelques jours plus tard, des 5550 points. C'est seulement un repli plus profond sous les 5440 points, qui entraînerait des interrogations sur sa capacité à progresser avec 5400 points, comme cible baissière.

