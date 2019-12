repartition du CA

Malheuresement le CA se fait avec les valeurs ajoutées mises sur le substrat (le plastique).



Un verre taillé et progressif (monde de la prescription) normal ne coute pas excessivement cher mais si tu mets du vernis anti rayures et surtout des traitements anti reflets, statique, etc, et que tu prends un indice plastique élévé (donc verre plus fin et plus léger) cela peut couter x5 ou plus.



Donc oui il faut des lunettes progressives dès la quarantaine et la population augmente MAIS ce sont les traitements qui font le CA.



Donc moins d'argent = lunettes moins cher à acheter



Donc tu peux vendre plus de lunettes mais faire moins de CA !

Sans compter qu une lunette se change tous les 3ans donc les gens peuvent aussi attendre pour les changer et c est ce qui se passe ces mois ci :/





Aux USA la conso chute, en europe aussi, il reste l asie où l'inflation laisse la priorité aux denrées.



Merde du coup je m aperçois que les sociétés de bien de consommations vont dérouiller sévère les mois qui arrivent :/