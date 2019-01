Exelixis, Inc. : Pression acheteuse 15/01/2019 | 16:37 achat En cours

Cours d'entrée : 23.67$ | Objectif : 29.4$ | Stop : 19.9$ | Potentiel : 24.21% La valeur Exelixis, Inc. a été très recherchée dernièrement. La configuration technique apparaît positive avec un nouveau potentiel de libéré.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 29.4 $. Graphique EXELIXIS, INC. Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Exelixis, Inc. représente actuellement 5.37 % du portefeuille Investisseur USA. Une position a été ouverte le 16/11/2018 au cours de 17.42 $. Découvrez les 19 autres positions du portefeuille Investisseur USA géré par Zonebourse.com.

Points forts D'après les estimations de chiffre d'affaires issues du consensus Thomson Reuters, la société fait partie des meilleurs dossiers de croissance.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les révisions haussières des estimations de chiffre d'affaires au cours des derniers mois témoignent d'un regain d'optimisme de la part des analystes qui couvrent le dossier.

Sur l'année écoulée, les analystes ont régulièrement revu à la hausse leurs estimations de chiffre d'affaires de la société.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont largement revu à la hausse leurs estimations de rentabilité pour les prochains exercices.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Le titre se trouve actuellement au contact d'une résistance moyen terme située vers 24.07 USD, dont il faudra s'affranchir pour disposer d'un nouveau potentiel de progression.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Médicaments bio-thérapeutiques Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. EXELIXIS, INC. 16.22% 6 835 GILEAD SCIENCES 7.51% 86 996 VERTEX PHARMACEUTICALS 13.55% 47 000 REGENERON PHARMACEUTICALS 9.41% 42 607 GENMAB -2.44% 9 847 SAREPTA THERAPEUTICS INC 8.68% 7 925 NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC.. 21.59% 7 713 LOXO ONCOLOGY INC 66.01% 7 119 BLUEBIRD BIO INC 16.66% 6 330 BIOCON LTD 2.62% 5 382 PEPTIDREAM INC 5.78% 5 097

David Meurisse Suivre David Meurisse © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières ($) CA 2018 820 M EBIT 2018 402 M Résultat net 2018 405 M Trésorerie 2018 820 M Rendement 2018 - PER 2018 17,77 PER 2019 18,94 VE / CA 2018 7,33x VE / CA 2019 6,13x Capitalisation 6 835 M Prochain événement sur EXELIXIS, INC. 04/03/19 Année 2018 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 11 Objectif de cours Moyen 29,0 $ Ecart / Objectif Moyen 27% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Michael M. Morrissey President, Chief Executive Officer & Director Stelios B. Papadopoulos Chairman Christopher J. Senner Chief Financial & Accounting Officer, Executive VP Gisela M. Schwab Chief Medical Officer & President-Medical Affairs Peter Lamb Chief Scientific Officer & EVP-Scientific Strategy