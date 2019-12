Evolution à l’horizontale Envoyer par e-mail :

Les marchés débutent le dernier mois de l’année dans un environnement nerveux, lestés par les offensives de Donald Trump sur le plan commercial, avec la quasi-confirmation qu’aucun accord sino-américain ne pourra intervenir avant l’année prochaine. La volatilité s’est ainsi accrue sur les dernières séances, ce qui profite à très court terme aux cours de l’or. Gardons néanmoins à l’esprit que l’appétit pour le risque demeure intact sur les marchés actions et qu’il faudra des corrections plus significatives pour voir le métal doré recherché pour son caractère refuge. Du côté de la demande, les banques centrales restent actives sur le marché de l’or, à l’image de l’achat de 9 tonnes d’or de la part de la Serbie. Rappelons que l’or a profité cette année de l’appétit grandissant des banques centrales, particulièrement celles des pays émergents menant une politique de diversification des réserves de changes. Techniquement, en données journalières, les cours évoluent à plat et testent actuellement l’ancien support devenu résistance à 1475 USD. Son franchissement, en clôture, permettrait aux acheteurs de viser une nouvelle fois la ligne des 1500 USD. A contrario, l’enfoncement des 1450 USD militerait pour une correction beaucoup plus profonde en direction des prochains niveaux hebdomadaires, à proximité de 1380 USD. >> Retrouvez toutes nos recommandations produits dérivés

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2019 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

