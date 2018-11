Un efficient V-Bottom

L’IBEX est l’indice boursier de référence de la bourse de Madrid, composé de 35 valeurs, il est calculé et géré par la Sociedad de Bolsas, une filiale de Bolsas y Mercados Espanoles, la société gérant déjà la Bourse de Madrid. Sa composition est revue deux fois par an (en juin et en décembre) par un comité de représentants des marchés qui sélectionne les 35 sociétés ayant eu le plus grand volume d’échanges en euros au cours des six mois précédents.