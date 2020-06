Stratégie du fonds géré par MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERS S.A. L'objectif d'investissement du Compartiment consiste à surperformer l'indice actions STOXX EUROPE 600 TR en EUR. Le Compartiment investit en actions et autres titres liés à des actions du monde entier, bien que les investissements se concentrent sur les sociétés européennes. En outre, il peut investir occasionnellement sur les marchés émergents de manière opportuniste. En fonction de la situation, les grandes sociétés ou également les petites et moyennes capitalisations peuvent constituer la cible d'investissement. Le c?'ur d'investissement est tel que le Compartiment investit au moins 75% de ses actifs en actions et autres titres liés à des actions de sociétés établies dans un Etat membre de l'Union européenne, qui réalisent l'essentiel de leur activité dans un Etat membre de l'Union européenne ou qui sont des sociétés holding dont la majorité des sociétés associées ont leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne.

Performances du fonds : MainFirst Top European Ideas R

Performances Historiques Glissantes au 22-06-2020 Début d'année 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans Max Fonds -18.18% +8.23% +30.37% -17.57% -8.79% -9.26% +26.67% Catégorie -10.84% 7.01% 31.59% -10.66% -3.78% -4.8% - Indice 16.69% 0.33% 8.14% 5.33% 1.52% 29.72% -

Exposition sectorielle au 31-03-2020

Exposition par type d'actif au 31-03-2020 Long Court Nets 98.75% 0% 98.75% 1.25% 0% 1.25%

