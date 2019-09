Latéralisation persistante Envoyer par e-mail :

L’OMX40 Nordic agrège les 40 plus grosses capitalisations issues de trois pays: Danemark, Suède et Finlande. Depuis le début du mois, la performance de ce groupe de valeurs nordiques progresse de 2.8%.

Parmi les composantes dynamiques de cette phase de relance, les bancaires se trouvent dans les radars des investisseurs. En effet, secteur délaissé depuis la baisse ininterrompue des taux de marchés, Danske Bank (+13.5%) et Nordea Bank 12.4% dominent le palmarès des gains mensuels. Boliden (producteur d’acier et de cuivre) monte également sur le podium, aidé par la hausse de ce compartiment des matières premières.



Graphiquement, en données journalières, le trend horizontal, borné par 1590 points sur le haut de la figure et par 1470 points sur le partie inférieure, continue à cadrer l'évolution indicielle.

Il faudrait un dépassement de ces deux niveaux extrêmes pour ouvrir de nouvelles cibles grâce à un mouvement plus directionnel. En attendant, plus le temps s’écoule avant le franchissement, plus la sortie sera en théorie puissante.

