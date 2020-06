Cotations 5 jours Cours en clôture Taipei Exchange 29/05/2020 01/06/2020 02/06/2020 03/06/2020 04/06/2020 Date 293 308 286 298.5 288 Dernier 3217012 4103825 6993961 4474261 3946595 Volume +3.90% +5.12% -7.14% +4.37% -3.52% Variation Données financières TWD USD EUR CA 2020 7 609 M 256 M 225 M Résultat net 2020 2 374 M 79,7 M 70,2 M Trésorerie nette 2020 858 M 28,8 M 25,4 M PER 2020 10,2x Rendement 2020 5,90% CA 2021 5 030 M 169 M 149 M Résultat net 2021 1 038 M 34,9 M 30,7 M Trésorerie nette 2021 770 M 25,9 M 22,8 M PER 2021 23,5x Rendement 2021 3,13% Capitalisation 24 210 M 809 M 716 M VE / CA 2020 3,07x VE / CA 2021 4,66x Nbr Employés - Flottant 47,5% Profil société Lire la suite Taidoc Technology Corporation est une société taïwanaise dont l'activité principale est la fabrication et la vente de glucomètres médicaux à domicile et de puces jetables pour l'analyse du glucose sanguin. La Société fabrique et vend également d'autres produits, notamment des thermomètres auriculaires, des tensiomètres électroniques, des systèmes de surveillance de la glycémie et de la pression artérielle deux en... Secteur Equipement, fournitures et distribution médicale Agenda - Notations Surperformance© pour TaiDoc Technology Corporat Note Trading : Note Investissement : - Toute l'actualité sur TAIDOC TECHNOLOGY CORPORAT - Aucun article disponible - Actualités dans d'autres langues sur TAIDOC TECHNOLOGY CORPORAT 25/04 TAIDOC TECHNOLOGY : Taiwanese company donates medical equipment to allies in fig.. Provided by Scoopnest.com Fil d'actualité Discussions TaiDoc Technology Corporation Modifier la valeur Nouvelle discussion sur RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre discussion a été ajoutée Une erreur est survenue Aucune notifications Aucune notifications