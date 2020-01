J2romeK - Touax: le moment d'y revenir? Je suis tenté par cette valeur qui vient de connaitre une baisse de 25%.



Au niveau fondamental, elle n'est pas chère par rapport au reste du secteur (PER: 9) avec un rendement confortable (5%). Les derniers résultats sont plutôt bons (il faut encore que je les analyse en détail). La dette reste un problème, même si il semble de plus en plus maitrisé année après année (le gearing reste élevé).



Au niveau graphique, en UT Journalier on semble rebondir sur la BB basse. La MACD a coupé sa ligne de signal à la hausse. Le RSI et le Stochastique sont en zone de survente, mais repartent à la hausse. Seul le momentum, négatif et orienté à la baisse me fait douter.



De plus, la famille dirigeante vient de reprendre une lichette du capital et détient désormais près du tiers du capital: en général, c’est plutôt bon signe.



Enfin, si on compare l’évolution de TOUP au Baltic Dry Index (cette comparaison me semble pertinente ici), on remarque une baisse proportionnelle à celle enregistrée par Touax fin juillet début aout. Sauf que le BDI est remonté depuis sur ses niveaux de début juillet, alors que TOUP reste au bas de la pente.



J’attends donc vos avis, même si j’avoue que je suis bien tenté de mettre à profit cette baisse pour rentrer dessus.



Jérome K.