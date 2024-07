La première semaine du mois de juillet 2024 est plutôt flatteuse pour les indices boursiers, mais également pour l'or, le pétrole et les obligations (qui ont vu leur rendement baisser, donc elles ont progressé). Les banquiers centraux américains restent au centre du jeu, pendant que les publications de résultats d'entreprises commencent à pointer le bout de leur nez. L'inflation ne nous quitte pas d'un pouce puisqu'elle viendra pimenter tout ça en fin de semaine. Mettons donc en lumière les derniers mouvements de marché, avant de plonger dans l'effervescence politique de l'Hexagone.

Les actions ont bénéficié d'une embellie notable la semaine passée, tant en Europe qu'aux États-Unis. Sur le vieux-continent, Le CAC40 a progressé de 2,62%, profitant du rebond des valeurs bancaires et des "utilities" qui désigne les services aux collectivités. À Francfort, le DAX a emboîté le pas avec une progression de 1,32%, tandis que le FTSE100 à Londres avançait de 0,49%. Pendant ce temps, les Etats-Unis continuent leur ascension. Enfin, pour être plus précis, les grandes valeurs technologiques américaines continuent leur ascension. Le Nasdaq100 a gagné 1,02% vendredi pour signer un nouveau record en clôture à 20392 points, et 3,6% sur la semaine. Dans le même temps, le Dow Jones peine à suivre le rythme. Mais le plus frappant, c'est le fossé qui se creuse avec le Russell 2000 des petites et moyennes entreprises américaines, qui a perdu du terrain la semaine dernière. On reste dans ce schéma où les idoles des marchés raflent tout, pendant que le reste de la cote sort les rames. Qui sait, peut-être que le Russell 2000 prendra sa revanche lorsque la Fed enclenchera sa première baisse de taux ?

Côté politique, la France a vécu un week-end décisif avec le second tour des élections législatives. Pourtant, l'issue n'a guère apporté davantage de clarté. L'alliance de gauche Nouveau Front populaire a surpris en arrivant en tête, devant la coalition centriste du camp macroniste et le Rassemblement national. Aucun camp n'ayant atteint la majorité absolue, la France se retrouve à un carrefour politique délicat. Ce paysage fragmenté augure une période d’instabilité, avec des négociations politiques ardues en perspective pour former une pseudo-coalition capable de gouverner. La question cruciale est bien entendu : qui est en mesure de former un gouvernement et qui occupera le poste de Premier ministre à Matignon ? Les marchés, eux, semblent pour l'instant accueillir cette incertitude avec une surprenante résilience, se rassurant sans doute à l'idée que les scénarios les plus radicaux ont été évités.

Passons maintenant au volet macroéconomique de la semaine, qui s’annonce particulièrement chargé. Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, entame demain ses auditions semestrielles devant les parlementaires, un exercice toujours scruté de près par les marchés. Les investisseurs guetteront la moindre inflexion dans son discours, férus de signes indiquant la posture de la Réserve Fédérale pour ses prochaines réunions. La séance de jeudi sera également cruciale avec la publication des chiffres de l’inflation américaine pour le mois de juin. Le lendemain, les prix à la production et le sentiment des consommateurs permettront d’affiner encore le diagnostic de la santé économique des États-Unis. Enfin, n’oublions pas les nombreux discours de banquiers de la Fed lors de divers événements tout au long de la semaine, chacun ajoutant sa pierre à l’édifice pour ancrer les anticipations des marchés vers une ou deux baisse de taux d'ici la fin de l'année.

Du côté des entreprises, la saison des résultats semestriels s'esquisse avec de premiers gros poids lourds. Cette semaine, le géant des semi-conducteurs TSMC ouvrira le bal, suivi des piliers de la consommation tels que Costco Wholesale et Pepsico. Mais les yeux seront particulièrement rivés sur le secteur bancaire, avec JPMorgan, Wells Fargo et Citi, qui publieront leurs résultats en fin de semaine.

Il s'est passé pas mal de choses depuis la clôture des marchés la semaine dernière dans les volets politiques et économiques. En voici une liste non-exhaustive :

Gabriel Attal annonce sa démission de son poste de premier ministre.

La Chine riposte aux tarifs douaniers de l'UE en organisant une audition sur les importations de cognac européen

Le Hamas accepte une proposition prévoyant des discussions en vue de la libération des otages israéliens.

Le réformateur Pezeshkian élu à la présidence iranienne

Les plus grands ports du Texas ferment pour se préparer à la tempête tropicale Beryl.

Du côté de l'Asie Pacifique, on est sur du deux poids deux mesures. Le Japon et la Corée du Sud évoluent autour de l'équilibre tandis que la Chine continue à déprimer, lestée par le regain des tensions commerciales. Le Hang Seng cède tout de même 1,77%. Du côté de la bourse de Sydney, la semaine démarre en baisse de 0,70%, effaçant la majeure partie de la hausse de la semaine dernière. Les indicateurs avancés occidentaux laissent entrevoir une ouverture baissière, avec des premiers échanges de plus en plus dans le rouge en France.

Les temps forts économiques du jour

Il n'y aura pas d'indicateur majeur aujourd'hui. Tout l'agenda ici.

L'euro tient très bien à 1,082 USD. L'once d'or se stabilise à 2384 USD. Le pétrole fait également du surplace, avec un Brent de Mer du Nord à 86,40 USD le baril et un brut léger américain WTI à 82,40 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans se maintient à 4,296%. Le bitcoin évolue autour de 55 460 USD.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Veolia va céder l'intégralité de sa participation dans Lydec au Maroc.

Les grévistes de l'usine Safran au Canada acceptent un nouvel accord.

Carmat met en place d’une ligne de financement en fonds propres avec Vester Finance.

AB Science annonce des résultats positifs de son étude de Phase 2 évaluant le masitinib dans la Covid-19.

Drone Volt reçoit une commande record de plus de 40 HERCULES 20.

Inventiva revendique des progrès pour le programme NATiV3.

NHOA révise à la baisse ses objectifs.

Orège fait évoluer sa gouvernance avec le départ de son fondateur et vice-président.

Rapid Nutrition met en place une base de production en Chine.

Elles ont publié / Elles doivent publier : Cogra, Lexibook, TFF

Dans le monde

Annonces importantes (et moins importantes)

Principales publications du jour : Repsol, Galp Energia… Tout l'agenda ici.