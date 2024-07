Les marchés actions ont divergé hier, avec des indices européens baissiers pendant que les valeurs technologiques continuent à tenir la baraque en bourse, ce qui contribue à maintenir les indices américains sur une pente ascendante. La bonne dynamique de Tesla et plus largement des poids lourds de la cote américaine contribue à entretenir la flamme de l'autre côté de l'Atlantique. Au final, les deux paris les plus embouteillés du premier semestre se remettent en place avec la Tech US et les actions japonaises. En toile de fond, les banques centrales sur-jouent à dessein leurs craintes pour calmer les ardeurs du marché, mais à priori, c'est peine perdu. Explorons tout cela ce matin.

Hier, sous le coup d'une accumulation de vents contraires que je vais développer, les indices européens se sont drapés de rouge. La bourse de Paris a reculé de 0,30%, celle de Francfort a lâché 0,75% tandis que Londres cédait 0,56%. Un marché s'est tout de même démarqué : la Belgique qui a signé une hausse notable de 0,65% avec un Bel20 tracté par les bonnes performances d'ArgenX et UCB. Les marchés américains ont quant à eux raconté une toute autre histoire. Il suffit pour s’en rendre compte de comparer la baisse de 0,42% du Stoxx Europe 600 et la hausse de 0,62% du S&P500. Et a fortiori du Nasdaq100, qui a bondi de 1,01%, aidé par une solide contribution de ses poids lourds. L’écart de performance continue à se creuser entre les deux continents.

Les statistiques publiées hier ont fait le jeu des banques centrales, qui répètent en boucle qu'il leur faut plus de temps pour s'engager. S'engager dans une relation amoureuse avec les marchés ? C'est presque ça : il leur faut davantage de preuves, de données ou encore d'arguments pour s'aventurer plus loin dans l'assouplissement de leur politique. La partition qui s'est jouée hier s'est réalisée en deux temps, mais les financiers la connaissent déjà très bien pour continuer à y prêter une oreille attentive.

On commence avec le premier acte, l'acte européen. L'inflation du mois de juin est repartie un peu à la baisse dans la zone euro (à 2,5% en rythme annuel, contre 2,6% le mois dernier), mais le marché s'est concentré sur sa partie sous-jacente, qui reste persistante à 2,9%. Ajoutez à cela un taux de chômage européen qui évolue au ras des pâquerettes à 6,4% et vous obtenez le combo parfait pour que la Banque centrale européenne prenne son temps dans la baisse de ses taux directeurs. Autrement dit, cette donnée confère à la BCE davantage de latitude pour évaluer l'impact de la précédente baisse de taux avant de considérer de nouvelles interventions. "La zone euro est très avancée sur la voie de la désinflation mais tout cela est entaché d'incertitude", c'est en substance ce qu'a déclaré Christine Lagarde à Sintra.

Le deuxième acte concerne Jerome Powell. Lui aussi n'est pas pris par le temps pour appuyer sur la pédale de frein et là-aussi, la statistique de la veille ne va pas le contredire puisque les emplois vacants (JOLTS) sont repartis à la hausse, un indice qui permet de déduire que les salaires ont encore un peu de marge pour progresser. L'économie américaine est robuste et permet à la Fed de se payer le luxe d'attendre avant de dégainer sa première baisse de taux. En attendant, ce décalage entre le discours de la Réserve fédérale et les espoirs des marchés n'a pas exercé de pression sur les actions. Je rappelle que les financiers tablent toujours sur une première baisse des taux lors de la réunion de septembre, avec une probabilité de l'ordre de 70%.

Dans ce contexte, la séance du jour va ajouter de l'eau au moulin puisqu'elle sera centrée autour d'une double statistique sur l'emploi américain : le rapport ADP (à 14h15) et les inscriptions au chômage (14h30). De quoi donner un avant-goût de la dynamique du marché du travail aux Etats-Unis avec le NFP de vendredi. Seront également scrutées les versions finales des PMI des services à travers les principales zones économiques, apportant un éclairage sur la santé des secteurs tertiaires. Enfin, la publication des minutes de la dernière réunion de la Fed occupera l'espace en fin de journée, histoire d'ajouter une nouvelle couche de politique monétaire à votre journée si vous n'avez pas fait d'overdose.

Du côté de l'Asie, les indices de la Chine Continentale font à nouveau grise mine. Cette nuit, la croissance des services a ralenti à un plus bas de 8 mois en Chine au regard de l'indice PMI Caixin. Le CSI300 recule de 0,17% mais cela n'empêche pas le Hang Seng de glaner 1%. Ailleurs dans la région, le Japon et Taiwan progressent, stimulés par l'élan de Wall Street. Le Nikkei poursuit ainsi sa progression avec un gain d'environ 1,20%. L'Australie et l'Inde avancent également de respectivement de 0,22% et 0,5%. La Corée du Sud rebondit en s'adjugeant 0,40%. Les indicateurs avancés européens sont nettement haussiers.

Les temps forts économiques du jour

La lecture finale des PMI des services du mois de juin sera publiée tout au long de la journée, en matinée en Europe et dans l'après-midi en Amérique du Nord. Les prix à la production en zone euro figure également au programme à 11h00. Aux Etats-Unis, l'enquête sur l'emploi d'ADP (14h15), les inscriptions au chômage (14h30), les commandes d'usines (16h00) et les stocks pétroliers (16h30) sont attendus. Christine Lagarde fera également une allocation en fin d'après-midi pour clôturer le forum annuel de la BCE. Cette nuit, la croissance des services a ralenti à un plus bas de 8 mois en Chine au regard de l'indice PMI Caixin. Tout l'agenda macro ici.

L'euro bloque toujours sous 1,074 USD. L'once d'or progresse légèrement à 2335 USD. Le pétrole se stabilise, avec un Brent de Mer du Nord à 86,60 USD le baril et un brut léger américain WTI à 82,80 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint 4,44%. Le bitcoin cède du terrain à 60800 USD.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

TotalEnergies va se retirer d'un champ gazier offshore au large de l'Afrique du Sud.

Engie signe une série de contrats d'achat d'électricité verte avec Google (Alphabet) en Belgique.

L'UE approuve le Dupixent de Sanofi pour les patients souffrant d'une maladie pulmonaire chronique.

LVMH annonce la nomination d'un nouveau PDG chez Givenchy.

Eurofins Scientific réfute à nouveau les allégations de Muddy Waters.

Eiffage nomme un nouveau président à Eiffage Construction.

Virbac détient désormais l'intégralité du capital de la société indienne Globion.

Mercialys réalise la vente de quatre hypermarchés.

Nacon lance une augmentation de capital d'environ 16,50 millions d'euros.

Eagle Football signe un milieu international belge.

Elles ont publié / Elles doivent publier : Pluxee

Dans le monde

Principales publications du jour : Constellations Brands, Aeon, ABC-Mart… Tout l'agenda ici.