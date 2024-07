Découvrez une nouvelle tendance qui pourrait impacter encore plus votre porte-monnaie : L'upflation.

En plus de l'inflation et de la shrinkflation, les fabricants trouvent de nouvelles façons de nous faire payer plus. Comment ? En ajoutant de nouvelles fonctionnalités à des produits classiques pour augmenter leurs prix.

Regardez cette vidéo pour comprendre comment cette stratégie affecte vos achats quotidiens et pourquoi elle est devenue cruciale pour les grandes marques.

