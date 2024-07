La saison des résultats trimestriels est lancée et bien lancée sur les marchés financiers. De quoi détourner un peu l'attention des investisseurs des bizarreries du monde, qui vont de l'évaporation de Joe Biden à la désignation comme porteur de la flamme olympique de Calvin Cordozar Broadus Junior, mieux connu sous son nom de scène, Snoop Doggy Dogg. Le marché attend surtout les chiffres de LVMH, Alphabet et Tesla plus tard dans la journée.

Les marchés européens se sont remis la tête à l'endroit hier, après leur errance de la semaine précédente. Les gains ont dépassé 1% sur plusieurs marchés, en particulier ceux qui avaient été chahutés dernièrement. Paris a profité du rebond de ses gros calibres (LVMH, Schneider) et de titres déprimés (STMicroelectronics). Le rebond du jour ramène le CAC40 à 0 depuis le début de l'année, avec 18 baisses pour 22 hausses au sein de l'indice. La glissade a aussi pris fin aux Etats-Unis. Le Nasdaq, qui sortait de trois séances dans le rouge, a repris 1,5% grâce aux rachats opérés sur certaines grosses capitalisations, en particulier Nvidia (+4,8%), Tesla (+5,1%) et Qualcomm (+4,7%). L'indice des semiconducteurs de Philadelphie a repris 4%, après avoir plongé de 8,8% la semaine dernière. Dans ce cas-là, on parle de "rachats à bon compte" dans la presse financière, ce qui revient à dire que les investisseurs se replacent sur des titres sanctionnés dans l'espoir qu'ils vont rebondir rapidement. Nous allons en reparler juste après avoir fait un crochet par CrowdStrike.

Le titre de l'entreprise de cybersécurité qui a fichu un gros bazar dans le monde la semaine dernière a encore perdu 13,5% après avoir chuté vendredi de 11%. Le PDG a d'ores et déjà reçu une convocation des parlementaires américains pour s'expliquer. Les analystes pensent que les dégâts réputationnels seront pires que les conséquences financières. Le montant des pertes accumulées par les entreprises dont les opérations ont été désorganisées par la mise à jour ratée n'est pas encore connu, à l'inverse des gains des vendeurs à découvert sur le dossier : 978 M$, selon Bloomberg. L'autre gamelle remarquable de la veille concernait Ryanair, dont la réputation de bon élève du transport aérien a pris une claque à la mesure de la grande gueule du CEO, Michael O'Leary. Le titre s'est effondré de 17% au terme de la séance, après l'annonce surprise de résultats en nette baisse, malgré une bonne dynamique du marché. La compagnie a expliqué que les passagers ont été plus sensibles que prévu aux prix, ce qui a conduit à réduire les tarifs. Cette tendance devrait se poursuivre sur le trimestre en cours et promet un durcissement de la bataille concurrentielle dans le ciel européen. Lufthansa a déjà lancé un avertissement la semaine dernière pour les mêmes raisons, mais les transporteurs low-cost ne sont manifestement pas immunisés. EasyJet et Air France-KLM publient leurs résultats cette semaine. A suivre, ça pourrait piquer.

Les stars européennes du jour se nomment SAP SE, qui a publié de bon résultats hier soir, et LVMH, attendu au tournant ce soir alors que le marché chinois est médiocre. Mais de nombreuses autres entreprises ont dégainé leurs performances ce matin, de Lindt à Thales en passant par Edenred, Givaudan et Banco de Sabadell. Aux Etats-Unis, les regards vont se tourner vers les résultats d'Alphabet et de Tesla, qui seront annoncés après la fermeture de Wall Street. Les attentes sont élevées pour la maison-mère de Google, qui va essuyer les plâtres des publications des géants de la technologie. Pour Tesla, il s'agira surtout de rassurer après une publication précédente médiocre et des craintes concernant la domination du groupe dans le véhicule électrique. Les publications de ces deux des sept magnifiques, même si le statut de magnifique de Tesla est sujet à caution, revêtent une importance particulière à l'heure où les investisseurs sont à la croisée des chemins avec la question à quelques milliards de dollars : faut-il tout miser sur les valeurs décotées pour profiter du cycle d'assouplissement monétaire de la Fed qui se profile ?

Pour le moment, trois scénarios se font concurrence dans le camp des optimistes, c’est-à-dire ceux qui pense que le marché va rester haussier :

Stratégie "Les colombes de la Fed" : le marché délaisse (plus ou moins provisoirement) les grandes technologiques, dont le potentiel est jugé limité après les derniers trimestres, pour réorienter leurs flux vers les valeurs moyennes et décotées. C'est ce qui s'est produit depuis quelques séances, avec la vengeance du Russell 2000, l'indice des damnés de la bourse.

Stratégie "le postérieur entre deux chaises" : le marché continue à hésiter entre deux stratégies, en renforçant son pari dans les valeurs décotées, sans pivoter franchement hors des technologiques. Les boursiers ont le plus grand mal à lâcher la stratégie la plus lucrative des 15 dernières années, et c'est normal. La value monte, la tech aussi, mais moins.

Stratégie "le beurre et l'argent du beurre" : les investisseurs continuent à miser sur l'essor de l'IA via les technologiques tout en allant chercher de l'alpha sur les valeurs décotées. Tout monte.

Voilà, les paris sont lancés.

Dans le reste du monde, Kamala Harris a obtenu le soutien de suffisamment de délégués démocrates pour devenir candidate officielle du parti contre Donald Trump. L'histoire ne dit pas si les dirigeants du NFP lui ont passé un coup de fil pour lui demander son secret. Il n'y aura pas d'indicateurs macroéconomiques de premier plan au cours de la séance.

Du côté des places boursières qui viennent de fermer ou qui ont déjà une bonne avance sur les marchés occidentaux, le rebond ne va pas de soi. Tokyo, qui sort de quatre séances de baisse, rame un peu et ne gagne que 0,06% en fin de parcours. C'est mieux à Séoul (+0,5%), à Sydney (+0,6%) et surtout à Taipei, où le rebond de TSMC permet au TAIEX de gagner plus de 2%. La Chine ne se redresse pas, avec un CSI300 (Shanghai et Shenzhen) en repli de 1% et un Hang Seng (Hong Kong) en baisse de 0,2%. Les indicateurs avancés européens sont hésitants, même si l'Allemagne donne des signes de vigueur grâce à SAP. Le CAC40 a ouvert en légère hausse à 7624 points. Le Bel20 perdait quelques points à 4032 points. Le SMI s'affichait en légère hausse à 12 298 points.

Allez, on ne résiste pas à remettre le lien du clip mythique de Snoop.

Les temps forts économiques du jour

Aux Etats-Unis, les ventes de logements existants et l'indice manufacturier de la Fed de Richmond seront connus à 16h00. Tout l'agenda ici.

L'euro stagne à 1,89 USD. L'once d'or baisse à 2398 USD. Le pétrole reste sous pression, avec un Brent de Mer du Nord à 82,38 USD le baril et un brut léger américain WTI à 78,34 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans atteint 4,23%. Le bitcoin se négocie 67 400 USD.

Le fondateur de la société sud-coréenne Kakao arrêté pour manipulation de titres.

Le chiffre d'affaires trimestriel de la société minière de terres rares Lynas baisse en raison d'une baisse de la production et des prix.

Les principales publications du jour : SK Hynix, Hindustan Unilever, Bajaj Finance, Nidec, Woodside Energy…

