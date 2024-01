WisdomTree : un ETF bitcoin au comptant offrirait la sécurité

Le 08 janvier 2024 à 15:48 Partager

Benjamin Dean, directeur, actifs numériques, WisdomTree, explique qu’un ETF Bitcoin au comptant offrirait la sécurité, la fiabilité et la familiarité d'une structure ETF pour cet actif aux États-Unis, ce qui pourrait faciliter l'exposition d'un plus grand nombre d'investisseurs institutionnels à cet actif.



"Avec un peu de recul, il ne faut pas utiliser l'approbation du premier jour (ou, d'ailleurs, le rejet) comme critère d'évaluation des perspectives à long terme. Il y a deux éléments à prendre en compte", prévient le spécialiste.



Tout d'abord, pour les nouveaux venus sur le marché, se familiariser avec l'actif et la structure d'un ETF au comptant peut prendre du temps. "Pour de nombreux investisseurs institutionnels, il s'agit d'un espace relativement peu familier, notamment en raison de ses complexités techniques. Des parties dignes de confiance et expérimentées doivent fournir des informations et une formation fiables à ces parties afin de pouvoir proposer les meilleures options d'investissement à leurs clients", explique Benjamin Dean.



Deuxièmement, la migration à partir d'autres options d'investissement pourrait prendre du temps. "Nous avons observé cette tendance en Europe au cours des dernières années, les investisseurs institutionnels ayant progressivement abandonné les produits à terme au profit des produits au comptant (ou "physiquement adossés"). Par exemple, en 2023, les produits à terme ont enregistré des sorties de 125 millions de dollars, tandis que les produits adossés physiquement ont enregistré des entrées de 1 062 milliards de dollars. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain", fait remarquer le directeur des actifs numériques de WisdomTree.