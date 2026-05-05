La reprise des bravades entre les Etats-Unis et l'Iran, agrémentée de quelques échanges de tirs, a fait remonter le pétrole et la tension sur des marchés financiers. L'Europe en a fait les frais, d'autant que la Maison Blanche a menacé de réinstaurer des droits de douane de 25% sur les importations automobiles du vieux continent. Le scénario central tourne toujours autour du prix de l'or noir et de l'attractivité de l'IA.

Quand une séance boursière se termine par une hausse de 44% de Casino et de 21% de Soitec, c'est qu'il se passe des trucs pas nets sur la planète finance. La semaine est mal partie pour le Stoxx Europe 600, qui a perdu 1%. Aux Etats-Unis, le S&P 500 a limité ses pertes à 0,4%, grâce à un compartiment technologique qui renâcle à baisser. L'appétit pour l'IA continue à surpasser la crise géopolitique, comme je l'ai écrit à peu près 71 fois au cours des dernières semaines. L'Amérique a Palantir, la France a Casino, Guichard-Perrachon. On y reviendra après un crochet par Ormuz, mais un crochet rapide, pour éviter de se retrouver pulvérisé par un drone, une mine, un missile sol-mer, un éperonnage, une torpille ou que sais-je encore.

Les Etats-Unis et l'Iran ont l'air de continuer à discuter d'une sortie de crise. Ce qui n'empêche pas quelques échanges d'amabilités. Le ministre iranien des affaires étrangères a recommandé à ses adversaires de "se méfier de ne pas être entraînés à nouveau dans un bourbier par des mal intentionnés". Le président des Etats-Unis a prévenu que l'Iran sera "rayé de la surface de la Terre" en cas d'attaque de navires américains patrouillant pour escorter des navires de commerce et des tankers dans le détroit d'Ormuz. On a échangé quelques tirs, annoncé des succès retentissants, puis continué à dire que des discussions sont en cours. Le baril de Brent est quand même remonté à 113 USD, soit 85% de plus qu'au début de l'année. Mais on a l'air de naviguer un peu plus dans le détroit d'Ormuz. Scott Bessent, le secrétaire US au Trésor, a quand même réitéré son appel aux alliés traditionnels des Etats-Unis et à la Chine pour aider à sécuriser la zone.

Puisqu'on parle de Chine, Donald Trump se "réjouit" d'aller rencontrer son meilleur ennemi Xi Jinping. Les deux hommes doivent se rencontrer à Pékin les 14 et 15 mai prochain. L'objectif est de préserver la stabilité de la relation, selon plusieurs hauts dirigeants américains. Cela signifie évoluer sur une ligne de crête étroite entre des intérêts économiques de court terme convergents et des intérêts géopolitiques de fond qui le sont nettement moins. Dans un contexte de lutte d'influence extrême autour de la puissance de l'IA, dont les deux dirigeants ont pleinement conscience.

La dernière publication de résultats du secteur concerne Palantir, l'âme damnée du déploiement de l'intelligence artificielle. La société américaine est une prescriptrice en matière de transformation des organisations par l'IA. Ses résultats trimestriels publiés hier soir post-clôture de Wall Street ont dépassé les attentes et ses prévisions ont été relevées, comme il se doit. Mais comme l'entreprise se paie 116 fois les bénéfices attendus cette année et 89 fois ceux de l'année prochaine, il en faut un peu plus pour satisfaire les investisseurs. L'action reculait de 2,7% hors séance. L'attrait pour le titre reste toutefois intact, comme pour tout ce qui touche à l'IA. Micron a encore pris 6% hier, doublant son cours depuis le 1er janvier et le sextuplant en un an. Les mémoires sont l'actuel goulet d'étranglement de la technologie. Micron est ainsi passée d'une marge opérationnelle moyenne de 16,3% entre 2016 et 2025 à un niveau attendu autour de 65% entre 2026 et 2028. Il y aura une nouvelle salve de résultats aujourd'hui, en particulier dans la finance européenne. En soirée, AMD sera le fer de lance des publications technologiques à Wall Street.

L'agenda macro est riche en annonces lui aussi. La Banque d'Australie a relevé ses taux pour la 3e fois consécutive à l'heure du réveil en Europe, pour les porter à 4,35%. Cette décision était attendue. Elle reflète le retour des craintes inflationnistes avec la flambée pétrolière. Cette inquiétude se reflète aussi dans les rendements obligataires US, qui remontent. Le 30 ans est à nouveau à 5%. Il y aura beaucoup d'indicateurs aux Etats-Unis cet après-midi, dont le rapport JOLTs sur l'emploi, l'ISM des services et deux discours de banquiers centraux.

Côté Asie-Pacifique, le Japon est toujours en pause (Golden Week) rejoint par la Corée du Sud. Hong Kong perd 1,3%, l'Inde 0,7% et l'Australie 0,4%. Taiwan et ses semiconducteurs parviennent à garder l'équilibre. Les indicateurs avancés européens sont baissiers, même si les Futures US sont légèrement dans le vert.

Le CAC 40 lâche à nouveau 0,2% à 7 958 points dans les premiers échanges. Le SMI cède 0,16% et passe sous les 13 000 points. Le Bel 20 prend 1,1% grâce à AB Inbev.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

06h30 : RBA décision de taux d'intérêt (Australie)

08h30 : Taux d'inflation (Suisse)

14h30 : Discours de la présidente de la BCE Lagarde (Zone Euro)

14h30 : Balance commerciale (Etats-Unis)

16h00 : Indice ISM services (Etats-Unis)

16h00 : Ventes de logements neufs (Etats-Unis)

16h00 : JOLTs offres d'emploi (Etats-Unis)

16h00 : Discours de Bowman de la Fed (Etats-Unis)

18h30 : Discours de Fed Barr (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Acea : Oddo BHF démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 27 EUR.

Aixtron : Kempen passe de vendre à neutre avec un objectif de cours relevé de 15 à 41 EUR.

Antin Infrastructure Partners : Morgan Stanley reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 10,70 à 10 EUR.

Burberry : Berenberg démarre le suivi à conserver en visant 1080 GBX.

Bureau Veritas : RBC Capital passe de sousperformance à performance de marché et réduit l'objectif de cours de 26,50 EUR à 26 EUR.

Capgemini : AlphaValue/Baader Europe maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 134 à 136 EUR.

Dormakaba : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 58 à 65 CHF.

Höegh Autoliners : DNB Carnegie passe de conserver à vendre avec un objectif de cours réduit de 127 NOK à 108 NOK.

IMCD : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 108 EUR à 122 EUR.

Intertek : RBC Capital passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 4475 GBX à 5850 GBX.

Kongsberg Maritime : SB1 Markets démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 75 NOK.

L'Oréal : BNP Paribas passe de sousperformance à neutre avec un objectif de cours relevé de 350 à 414 EUR.

Neste : SB1 Markets démarre le suivi à vendre avec un objectif de cours de 25 EUR.

Orange : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 17,50 à 21,60 EUR.

Prysmian : Intesa Sanpaolo maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 115,50 EUR à 142 EUR.

Ryanair Holdings : Zacks passe de neutre à sousperformance et réduit l'objectif de cours de 62 USD à 44 USD.

Sandoz Group : Barclays passe de pondération de marché à surpondérer avec un objectif de cours de 75 CHF. Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 81 à 84 CHF.

Scout24 : Grupo Santander passe à surperformance depuis sousperformance et réduit l'objectif de cours de 109,50 EUR à 94,50 EUR.

SGS SA : RBC Capital passe de sousperformance à performance de marché avec un objectif de cours de 85 CHF.

Stellantis : AlphaValue/Baader Europe passe d'une recommandation de vendre à alléger avec un objectif de cours relevé de 5,97 EUR à 6,10 EUR.

STMicroelectronics : Baptista Research passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours relevé de 30,20 USD à 33,10 USD.

Torm : SEB Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 162 DKK à 231 DKK.

Totalenergies : Freedom Broker maintient sa recommandation de vente et relève l'objectif de cours de 73 à 77 USD.

Volkswagen : AlphaValue/Baader Europe passe à alléger depuis vendre et réduit l'objectif de cours de 94,60 EUR à 86,40 EUR.

X-Fab Silicon Foundries : Oddo BHF maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 4,50 EUR à 6 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Westpac affiche une hausse de son bénéfice ajusté et de son produit net bancaire au premier semestre fiscal.

Wesfarmers et Built Group créent la coentreprise Built Living.

Les principales publications du jour : Itaú Unibanco, Westpac Banking, Larsen & Toubro…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.