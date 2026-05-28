Pour la nouveauté, il faudra repasser : les Etats-Unis et l'Iran laissent toujours entendre qu'un accord est proche pour rouvrir le Détroit d'Ormuz au trafic maritime, mais ils n'ont pas l'air de parler du même accord. Entre deux bombardements et trois attaques de drones, le pétrole continue à faire le yo-yo et l'inflation s'installe.

Les montagnes russes, ou plutôt iraniennes, se poursuivent en bourse. Le pétrole a décroché hier après un reportage de la télévision d'Etat iranienne évoquant l'existence d'un protocole d'accord de paix provisoire qui permettrait de normaliser le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz sous un mois après son entrée en vigueur, sous le contrôle de Téhéran et d'Oman. Les Etats-Unis ont rapidement démenti, puis de nouvelles escarmouches ont été signalées entre les belligérants, provoquant une remontée de tension dans la région, et un rebond du pétrole. Le Brent, qui avait lâché 6,5% mardi après la rumeur de la télévision iranienne, reprend 3% ce matin. Comme dirait Mamie Lucette, "quand tu fais un pas en avant et deux pas en arrière, il y a des chances pour que tu recules".

Je n'ai aucun diplôme de géopolitique, même si je dois dire qu'une longue expérience en conseil municipal en apprend beaucoup sur les travers humains. Mais donc, je ne m'aventurerai pas sur le terrain de savoir qui bluffe le mieux entre l'Iran et les Etats-Unis. Mais chaque jour qui passe avec un pétrole nettement plus cher qu'il ne l'était six mois en arrière accroît le risque d'un effet de bord macroéconomique, tout le monde l'a bien compris.

En dehors des marchés actions, qui sont toujours hypnotisés par les milliards de l'IA, il y a pas mal de frottements dans la mécanique financière. L'arrivée des réunions de politique monétaire du mois de juin permettra de voir à quel point les banquiers centraux sont préoccupés. Il va sans dire qu'une ébauche de déblocage à Ormuz avant les rendez-vous qui se profilent aiderait grandement les autorités monétaires à y voir plus clair. La BCE se prononcera le 11 juin, les Banques du Japon et d'Australie le 16 juin, la Fed le 17 juin et la Banque d'Angleterre le 18 juin. Ça laisse grosso modo trois semaines pour que la situation se décante dans le Golfe.

En attendant, les derniers indicateurs de hausse des prix sont préoccupants aux Etats-Unis. Une nouvelle lecture se profile avec l'inflation PCE d'avril, qui sera publiée cet après-midi à 14h30. Comme on a un peu de place vu que l'actualité financière des derniers jours est une redite des jours précédents (et croyez-moi, c'est difficile d'essayer de se renouveler en ce moment), je vais faire une mini-digression sur la question : pourquoi les financiers font les malins en utilisant l'inflation PCE plutôt que l'inflation classique ?

L'inflation PCE est l'indice des prix à la consommation des ménages, et c'est la mesure d'inflation que la Réserve fédérale surveille en priorité pour piloter sa politique monétaire. Deux différences techniques expliquent pourquoi : d'abord, le PCE couvre un panier plus large de dépenses (il inclut notamment les dépenses de santé payées par les employeurs et Medicare, absentes du CPI), et surtout, c'est un indicateur dynamique parce que sa pondération s'ajuste en continu pour refléter les substitutions réelles des consommateurs quand les prix bougent. Par exemple, quand Mamie Lucette n'a plus de sous et remplace ses côtes de bœuf par des patates (on dit tartifles ici, un cours de patois savoyard ne fait jamais de mal), l'inflation PCE peut le capter. Enfin il faudrait pour ça que Mamie Lucette quitte ses montagnes et émigre aux Etats-Unis, ce qui n'est pas près d'arriver. Mais vous avez l'idée : l'inflation PCE capte plus vite ce qui se passe que l'inflation CPI, et elle est moins volatile. Donc la Fed l'aime bien parce qu'elle perçoit bien ce que le sacro-saint consommateur américain subit réellement.

Côté sociétés, il y a eu hier soir une résurgence de publications technologiques américaines, sur des sociétés en exercice décalé. Tout le monde s'est employé à faire comprendre qu'il est du bon côté de l'IA, mais la star incontestée de la post-séance s'appelle Snowflake, avec un titre qui s'enflamme de 37% à la hausse. Le groupe a réussi à démontrer qu'il reste une porte d'entrée privilégiée pour ses clients via ses propres solutions IA, et qu'il peut dégager des profits avec ses outils même si le coût d'utilisation des moteurs sous-jacents s'accroît. Les publications de Marvell, HP Inc et Salesforce ont en revanche laissé les investisseurs de marbre. Ce dernier a même révisé en baisse ses prévisions, sans vraiment convaincre sur ses perspectives dans un monde gouverné par l'IA. Un peu plus tôt, les indices boursiers avaient terminé en hausse en Europe et à plat aux Etats-Unis, avec une pause dans les gains de certaines valeurs technologiques. Le Dow Jones en a quand même profité pour accrocher un record en clôture.

En Asie Pacifique, la remontée du pétrole a fait des dégâts ce matin. Tous les marchés baissent, de -0,3% en Inde à -2,3% à Hong Kong. Les valeurs technologiques coréennes sont reparties en baisse. L'indice MSCI Asia Pacific lâche 1,2%. Les futures américains et les indicateurs avancés européens sont bien ancrés dans le rouge, en attendant le prochain rebondissement au Moyen-Orient.

A l'ouverture, le CAC 40 perd 0,45% à 8 171 points, comme le Bel 20, à 5 587 points. Le SMI recule de 0,6% à 13 544 points.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

14h30 : PIB du T1 dans sa seconde estimation (Etats-Unis)

14h30 : Inflation PCE d'avril (Etats-Unis)

14h30 : Mises en chantier & permis de construire (Etats-Unis)

14h30 : Inscriptions hebdomadaires au chômage (Etats-Unis)

16h00 : Ventes dans l'immobilier neuf (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

TotalEnergies fait l'objet d'une saisine de l'AMF par des ONG environnementales au sujet de sa communication climatique. TotalEnergies qui dépose le permis d'autorisation pour son projet de parc éolien géant Centre Manche.

Thales remporte un contrat pour la fourniture d'un système de radar de contrôle aérien en Slovénie.

La FDA accorde un examen prioritaire au venglustat de Sanofi dans la maladie de Gaucher.

Capgemini affirme que l'IA élargit le vivier de dépenses de ses clients.

Colas (Bouygues) remporte pour 76 millions d'euros de nouveaux contrats d'entretien routier en Finlande.

GTT reçoit une commande de HD KSOE pour la conception des cuves de 2 nouveaux méthaniers.

Soitec a vu son chiffre d'affaires annuel reculer de 34%, avec des perspectives de croissance modérée attendues pour 2026-2027.

Plusieurs émissions obligataires de printemps ont été bouclées : Axa, Gecina, Carrefour, Valeo et Scor.

Teleperformance accepte le rachat de 250 millions d'euros d'obligations 2027 et de 350 millions d'euros d'obligations 2028.

LDC affiche un EBITDA annuel de 719,7 millions d'euros.

Sopra Steria engage des négociations exclusives pour l'acquisition de Digital Product Simulation.

Reworld Media réussit son refinancement de dette bancaire.

La période d'observation du redressement judiciaire de Nacon est étendue au 2 septembre 2026.

Atari reçoit l'approbation de ses actionnaires pour son changement de domicile de la France au Luxembourg.

Prodways dépose un projet d'offre publique de rachat portant sur ses propres actions en vue de la réduction de son capital.

LightOn signe un contrat avec Infocom’94 pour accélérer le déploiement de l’IA générative souveraine auprès des collectivités.

Les principales publications du jour : Derichebourg, Pierre & Vacances, Precia, Abionyx, Netgem… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Uber acquiert une nouvelle tranche d'actions Delivery Hero pour renforcer sa participation au capital.

Deutsche Bank tient sa première assemblée générale en présentiel depuis 2019.

Iberdrola inaugure un projet de batteries en Espagne pour booster le stockage d'énergie.

Ferrari s'attaque aux critiques sur ses débuts dans l'électrique avec une nouvelle stratégie.

Aegon propose une modification de ses statuts en vue de son transfert aux Etats-Unis.

Banco Comercial Português obtient le feu vert pour un programme de rachat d'actions de 407,5 millions d'euros.

TeraGo déploie un réseau 5G privé Ericsson au sein du McMaster Manufacturing Research Institute.

Bayer visé par une plainte pour monopole présumé sur le marché américain des semences de maïs OGM.

Adyen annonce le départ de son directeur financier Ethan Tandowsky.

Italgas nomme Pierre La Tour au poste de directeur financier.

Avolta obtient des concessions sur 12 ans à l'aéroport de Norfolk.

CD Projekt soumet à l'AG l'adoption d'un programme d'incitation à court terme pour ses dirigeants.

Banco de Sabadell ajuste le prix plancher de ses titres convertibles à 1,042 EUR suite au versement d'un dividende exceptionnel.

Les principales publications du jour : Orlen, SSE, D'Ieteren…

D'Amérique du Nord

Snowflake flambe de 37% hors séance après ses trimestriels.

Salesforce recule de 1,2% hors séance après ses trimestriels.

Marvell recule de 1,4% hors séance après ses trimestriels.

Synopsys recule de 2% hors séance après ses trimestriels.

Fedex Freight va faire son entrée dans le S&P 500 le 29 mai à la place d'EPAM Systems.

Microsoft remporte un contrat du Pentagone pour des logiciels d'entreprise d'une valeur de 9,7 milliards de dollars.

Amazon confie sa division santé au cofondateur d'Amwell, Ido Schoenberg. Par ailleurs, le groupe donne le feu vert à trois séries pour enfants générées par IA.

Meta lance des forfaits d'abonnement payants pour Instagram, Facebook et WhatsApp.

GE Aerospace voit sa demande de maintenance moteur résister malgré la hausse du prix du kérosène.

Wells Fargo anticipe une croissance à deux chiffres dans la banque de financement et d'investissement et le trading.

Les actionnaires de NextEra rejettent la proposition d'alignement sur l'Accord de Paris.

Boeing a remporté une extension de contrat de 854,7 millions de dollars avec la Navy pour des avions P-8A.

Les principales publications du jour : Costco, Dell, Autodesk, NetApp…

D'Asie et d'ailleurs

Denso intensifie sa R&D pour réduire sa dépendance aux terres rares dans ses composants automobiles.

Toyota Motor rappelle 82 000 véhicules aux Etats-Unis pour un défaut logiciel de l'affichage du tableau de bord.

Mitsubishi Chemical et Accenture créent une coentreprise pour accélérer la transformation opérationnelle par l'IA.

Sony élargit sa gamme de divertissement à domicile avec de nouveaux téléviseurs BRAVIA et un système audio.

America Movil vise une croissance régulière et maintient ses investissements à 7 milliards de dollars.

Panasonic vise 10 milliards de yens de revenus dans les installations sportives d'ici l'exercice 2027.

Goodman est sélectionné comme partenaire de développement principal pour un futur campus de centres de données au Japon.

Hanwha Aerospace ambitionne de décrocher des contrats spatiaux et de sous-marins au Canada.

BHP signe un accord sur l'approvisionnement énergétique de ses mines de fer en Australie-Occidentale.

Les principales publications du jour : Japan Post Holdings…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.