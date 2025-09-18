AB InBev : UBS ajuste son objectif de cours

UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre et ajuste son objectif de cours à 68 E (au lieur de 70 E). Ce nouvel objectif laisse un potentiel de hausse de 36% du titre du brasseur belge (Stella Artois, Budweiser, Corona).



'Nous réduisons nos attentes en matière de volume pour le troisième trimestre en raison de tendances plus faibles en Amérique latine' indique UBS dans son étude du jour.



Rappelons que les volumes totaux ont reculé de 1,9% sur le deuxième trimestre, avec une contraction marquée au Brésil (-6,5%) et en Chine (-7,4%), deux marchés clés pour le groupe.