ABB a annoncé avoir signé un accord pour acquérir Netcontrol, un fournisseur de solutions d'automatisation du réseau électrique.
La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2026. Les conditions financières n'ont pas été divulguées.
Le portefeuille d'électrification d'ABB, combiné aux solutions avancées d'automatisation du réseau de Netcontrol, aidera les clients dans leur parcours de numérisation du réseau électrique.
L'entreprise compte environ 100 employés. Netcontrol est actuellement détenue par Procuritas Partners, un fonds suédois de capital-investissement.
" L'expansion de l'électricité et des mises à niveau du réseau est essentielle à la résilience énergétique et garantit que le monde dispose d'assez d'électricité pour la croissance des populations et des industries. Les services publics ont besoin de numérisation et d'automatisation pour maintenir le réseau stable, résilient et flexible ", a déclaré Adrian Guggisberg, président de division ABB Distribution Solutions.
ABB Ltd figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de biens d'équipements industriels. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits et systèmes de transmission et de distribution électriques (68,2%) : transformateurs, produits de distribution électrique moyenne tension (disjoncteurs, interrupteurs, fusibles, capteurs, etc.) et haute tension (condensateurs, interrupteurs, etc.) et systèmes automatiques destinés aux centrales électriques. ABB Ltd propose également des services d'installation clés en main de systèmes de transmission ;
- systèmes d'automatisation (30,2%) : systèmes de protection électrique et instruments de mesure et de contrôle des fluides, systèmes de contrôle des processus de production (destinés principalement aux industries pétrolière et gazière, chimique et pharmaceutique, marine, minière et papetière). En outre, le groupe fabrique et commercialise des robots et des systèmes modulaires ;
- autres (1,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (33,9%), Etats-Unis (27%), Amériques (8,9%), Chine (13,1%) et Asie-Moyen-Orient-Afrique (17,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.