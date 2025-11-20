Abbott met la main sur Exact Sciences

Abbott fait part d'un accord définitif pour acquérir Exact Sciences, 'ce qui lui permettra d'entrer et de diriger des segments de diagnostic du cancer en forte croissance, desservant des millions de personnes supplémentaires'.



L'offre d'Exact comprend des tests avancés de dépistage et de diagnostic du cancer, dont Cologuard et Oncotype DX, ainsi que des tests de biopsie liquide de pointe pour la détection précoce multi-cancer et le dépistage moléculaire résiduel de maladies.



Abbott acquerra ce groupe pour 105 dollars par action en numéraire, et une valeur d'entreprise estimée à 23 milliards de dollars. Soumises aux approbations et autres conditions usuelles, sa finalisation est prévue au 2e trimestre 2026.



Exact Sciences devrait générer plus de 3 MdsUSD de revenus cette année, avec une croissance organique des ventes de 11%. Son acquisition sera immédiatement contributive à la croissance des revenus et à la marge brute d'Abbott.