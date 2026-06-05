ABL cède un bloc d'actions ABL Diagnostics

ABL Diagnostics informe que son actionnaire principal, Advanced Biological Laboratories (ABL), a déposé auprès de l'AMF une information relative à la cession d'un nouveau bloc d'actions ABL Diagnostics dans le cadre d'une opération de gré à gré avec un tiers privé.

Dans ce document réglementaire, ABL précise avoir cédé des actions ABL Diagnostics à un prix unitaire de 2,89 EUR, le 27 mai dernier, dans le cadre d'une transaction hors plateforme de négociation.



Avec le soutien de son actionnaire principal, ABL, la société spécialisée dans les tests de biologie moléculaire poursuit ses efforts pour renforcer sa visibilité auprès de l'ensemble de ses parties prenantes (investisseurs, partenaires, clients et employés).