Acomo se renforce en Espagne
La société dédiée aux ingrédients alimentaires d'origine végétale et diversifiés a signé un accord portant sur l'acquisition de 100% du producteur d'agrumes biologiques espagnol Citromil S.L.
Publié le 17/06/2026 à 07:46
Fondée en 1991 par la famille Vilaplana Pérez, Citromil et ses installations sont situées dans la région de Murcie en Espagne, où l'entreprise transforme les agrumes les plus importants : le citron, la mandarine, la clémentine, l'orange, le pamplemousse rose et le citron vert. L'entreprise est active dans la production de jus directs (NFC) et concentrés, d'huiles essentielles et d'autres produits transformés dérivés des agrumes.