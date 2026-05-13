Ce matin, les résultats trimestriels du géant suisse de l'intérim ont été très mal accueillis par les investisseurs.

Voir à ce sujet La marge brute d'Adecco devrait rester sous pression, le titre chute de 13%, publié plus tôt dans nos rubriques d'actualités.

En bourse, soulignons que le titre du groupe vient d'enfoncer un nouveau plus bas à dix ans, période au long de laquelle son chiffre d'affaires a stagné tandis que son profit d'exploitation diminuait presque de moitié.

Une fois ajusté pour l'inflation, la contre-performance est donc criante - et d'autant plus criante qu'entre 2016 et 2025, Adecco a investi 1,4 milliard d'euros dans ses opérations de croissance externe.

L'hémorragie a été mieux contrôlée au niveau des cash flows, qui n'en demeurent pas moins en érosion. Sur dix ans, en cumulé, Adecco génère ainsi 5,5 milliards d'euros, à partir desquels le groupe a distribué 3,5 milliards de dividendes.

Il s'est aussi essayé aux rachats d'actions, en y consacrant un total de 0,7 milliard d'euros, mais cet effort a été annulé par l'augmentation de capital à laquelle il a dû se résoudre dans l'urgence durant la pandémie.

Adecco continue d'évoluer avec un endettement élevé - sa dette nette représente trois années de profit d'exploitation avant amortissements, ou EBITDA, et quatre années de cash flow libre - et de susciter la défiance des investisseurs face à son incapacité à renouer avec la croissance.