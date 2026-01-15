UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre mais abaisse son objectif de cours à 256 E (contre 274 E).

"La croissance du secteur pourrait être modérée, mais Adidas devrait continuer à surperformer, ce qui rend le rapport risque/récompense actuel très attractif" indique UBS dans son étude du jour.

Le bénéfice d'exploitation devrait désormais augmenter pour atteindre un niveau d'environ 2,0 milliards d'euros (contre un niveau compris entre 1,7 milliard d'euros et 1,8 milliard d'euros) avait indiqué la direction du groupe.