Adobe élargit son écosystème agentique

À l'occasion de son Adobe Summit, Adobe annonce une expansion majeure de son écosystème agentique au sein des grandes entreprises technologiques, agences de communication et intégrateurs de systèmes afin de déployer les flux de travail agents à travers l'entreprise.

"Cela permettra aux créatifs et aux marketeurs d'obtenir des insights et une automatisation pilotés par l'IA pour offrir des expériences client personnalisées à grande échelle", affirme l'éditeur de logiciels.



Ces intégrations partenaires font partie d'Adobe CX Enterprise, un nouveau système d'IA agentique de bout en bout qui simplifiera la gestion de l'ensemble du cycle de vie client par les entreprises.



Adobe développe ses collaborations avec des plateformes d'IA telles qu'Amazon Web Services, Anthropic, Google Cloud, IBM, Microsoft, Nvidia, OpenAI et d'autres, permettant aux entreprises d'étendre les flux de travail propulsés par des agents sur toutes les surfaces.



Les agences (dentsu, Havas, Omnicom, Publicis, WPP) et intégrateurs (Accenture, Capgemini, IBM, Infosys) exploitent ses capacités d'IA pour proposer des offres personnalisées dans des domaines tels que l'engagement client, la chaîne d'approvisionnement en contenu et la visibilité de la marque.