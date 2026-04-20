À l'occasion de son Adobe Summit, Adobe annonce une expansion majeure de son écosystème agentique au sein des grandes entreprises technologiques, agences de communication et intégrateurs de systèmes afin de déployer les flux de travail agents à travers l'entreprise.
"Cela permettra aux créatifs et aux marketeurs d'obtenir des insights et une automatisation pilotés par l'IA pour offrir des expériences client personnalisées à grande échelle", affirme l'éditeur de logiciels.
Ces intégrations partenaires font partie d'Adobe CX Enterprise, un nouveau système d'IA agentique de bout en bout qui simplifiera la gestion de l'ensemble du cycle de vie client par les entreprises.
Adobe développe ses collaborations avec des plateformes d'IA telles qu'Amazon Web Services, Anthropic, Google Cloud, IBM, Microsoft, Nvidia, OpenAI et d'autres, permettant aux entreprises d'étendre les flux de travail propulsés par des agents sur toutes les surfaces.
Les agences (dentsu, Havas, Omnicom, Publicis, WPP) et intégrateurs (Accenture, Capgemini, IBM, Infosys) exploitent ses capacités d'IA pour proposer des offres personnalisées dans des domaines tels que l'engagement client, la chaîne d'approvisionnement en contenu et la visibilité de la marque.
Adobe Inc. est spécialisé dans le développement de logiciels destinés à la création, à la publication et à la diffusion visuelle de contenus. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- logiciels de médias numériques (74,3%) : notamment logiciels de création, d'illustration, de visualisation, de conversion et de diffusion de contenus numériques ;
- logiciels de vente en ligne et de gestion des processus d'entreprise (24,7%) : logiciels de publication web, de sécurisation des informations, de planification des ressources de l'entreprise, de gestion de la production documentaire, d'automatisation des applications, etc. ;
- autres (1%) : logiciels d'impression haute définition, de formation en ligne, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'abonnements (96,4%), de services (2,3% ; services de conseil, de formation, de maintenance et support technique) et de produits (1,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (52,7%), Amériques (6,7%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (26,5%) et Asie-Pacifique (14,1%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.