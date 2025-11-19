Adobe Inc. est spécialisé dans le développement de logiciels destinés à la création, à la publication et à la diffusion visuelle de contenus. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - logiciels de médias numériques (73,8%) : notamment logiciels de création, d'illustration, de visualisation, de conversion et de diffusion de contenus numériques ; - logiciels de vente en ligne et de gestion des processus d'entreprise (24,9%) : logiciels de publication web, de sécurisation des informations, de planification des ressources de l'entreprise, de gestion de la production documentaire, d'automatisation des applications, etc. ; - autres (1,3%) : logiciels d'impression haute définition, de formation en ligne, etc. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'abonnements (95,4%), de services (2,8% ; services de conseil, de formation, de maintenance et support technique) et de produits (1,8%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,5%), Amériques (6,5%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (25,8%) et Asie-Pacifique (14,2%).