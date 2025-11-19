Adobe annonce un accord définitif pour acquérir Semrush, une plateforme leader en visibilité de marque, dans le cadre d'une transaction en numéraire pour 12 dollars par action, représentant une valeur totale des fonds propres d'environ 1,9 milliard.
'Semrush est un partenaire puissant pour les marketeurs souhaitant gérer la visibilité de la marque et la portée de son audience grâce à ses solutions d'optimisation générative et de référencement basées sur les données', explique l'éditeur de logiciels.
'Adobe et Semrush proposeront une solution complète offrant aux marketeurs une compréhension globale de comment leurs marques apparaissent sur les canaux possédés, les larges modèles de langage, la recherche traditionnelle et le web au sens large', poursuit-il.
La transaction devrait être finalisée au 1er semestre 2026, sous réserve de la réception des approbations réglementaires requises et du respect d'autres conditions habituelles de clôture, y compris l'approbation des actionnaires de Semrush.
Adobe Inc. est spécialisé dans le développement de logiciels destinés à la création, à la publication et à la diffusion visuelle de contenus. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- logiciels de médias numériques (73,8%) : notamment logiciels de création, d'illustration, de visualisation, de conversion et de diffusion de contenus numériques ;
- logiciels de vente en ligne et de gestion des processus d'entreprise (24,9%) : logiciels de publication web, de sécurisation des informations, de planification des ressources de l'entreprise, de gestion de la production documentaire, d'automatisation des applications, etc. ;
- autres (1,3%) : logiciels d'impression haute définition, de formation en ligne, etc.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'abonnements (95,4%), de services (2,8% ; services de conseil, de formation, de maintenance et support technique) et de produits (1,8%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (53,5%), Amériques (6,5%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (25,8%) et Asie-Pacifique (14,2%).
