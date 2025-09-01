ING réitère sa recommandation 'achat' sur Ageas et remonte son objectif de cours de 49 à 64 euros, revenant sur la publication par la compagnie d'assurance belge de ses résultats de premier semestre 2025, la semaine passée.
Selon le broker, les perspectives pour 2025 et l'objectif de FCF d'ici 2027 'reflètent principalement un premier semestre 2025 bien meilleur, mais aussi la confiance qui se construit dans laquelle les zones problématiques sont en train d'être redressées'.
'Le Royaume-Uni cherche à intégrer au second semestre pas moins de deux acquisitions, tandis que la Chine fait face à des taux d'intérêt plus bas et a de nouveau augmenté ses dividendes (dont Ageas perçoit environ 25%)', poursuit-il.
Ageas : ING remonte son objectif de cours
Publié le 01/09/2025 à 15:44
