Le titre Ahold Delhaize reprend un peu de terrain lundi en Bourse d'Amsterdam, soutenu par un relèvement de recommandation de Jefferies, qui conseille désormais l'achat sur la valeur.
Autour de 14h00, l'action du distributeur néerlandais avance de 0,2%, quand l'AEX progresse dans le même temps de 0,3%.
Dans une note, Jefferies fait remarquer que trois facteurs ont récemment pesé sur le cours de Bourse du groupe de supermarchés très implanté aux Etats-Unis, à savoir la chute du dollar, la féroce concurrence que se livrent les acteurs du secteur en termes de livres et les ambitions affichées par Amazon dans l'alimentaire.
'Nous pensons que ces inquiétudes sont exagérées', réagit l'analyste, qui estime que 'la dévalorisation substantielle du titre qui reflète désormais un rendement du flux de trésorerie libre de 7,8% ignore la solidité actuelle de l'activité et la possibilité que le groupe se lance dans des opérations de consolidation afin de répondre à l'évolution du secteur'.
A ce titre, Jefferies estime que Kroger semble être aujourd'hui le partenaire le plus logique en vue d'un éventuel rapprochement.
L'intermédiaire relève en conséquence sa recommandation sur le titre à l'achat avec un objectif de cours de 42 euros.
Ahold Delhaize N.V. figure parmi les leaders mondiaux de la grande distribution. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution de détail aux Etats-Unis (60,7%) : exploitation, à fin 2024, de 2 017 magasins répartis par enseigne entre Food Lion (1 109), Stop & Shop (362), Giant/Martin's (193), Hannaford (189) et Giant Food (164). Le groupe développe également une activité de vente et de livraison à domicile ou sur le lieu de travail de produits d'épicerie par le biais du site Peapod.com ;
- distribution de détail en Europe (39,3%) : exploitation de 5 748 magasins sous les enseignes Albert Heijn (1 276 aux Pays-Bas et en Belgique), Mega Image (985 en Roumanie), Delhaize (818 en Belgique et au Luxembourg), Gall & Gall (629 aux Pays-Bas), Ena Food (613 en Grèce), Delhaize Serbia (556 en Serbie), Etos (510 aux Pays-Bas), Albert (347 en République Tchèque) et AB (14 en Grèce). Ahold Delhaize N.V. développe également une activité de vente et de livraison à domicile ou sur le lieu de travail de produits d'épicerie par le biais du site bol.com.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (21,4%), Europe (18%) et Etats-Unis (60,6%).