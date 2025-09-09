Airbnb traverse une phase d'incertitude boursière. Le titre, en recul sur un mois mais encore positif sur un an, oscille entre deux bornes techniques qui dessinent les contours d'un marché hésitant.

Sur les dernières semaines, l’action Airbnb recule de 3,0%. Elle conserve néanmoins une progression de 9,1% sur un an, bien que toujours en retrait de 5,2% depuis le début de l’année. Les cours évoluent désormais en dessous des moyennes mobiles 20 et 50 jours, un signal de fragilité. Toutefois, le courant vendeur reste mesuré et ne traduit pas pour l’heure une pression excessive.

Des repères techniques bien définis

L’analyse met en évidence un support robuste à 118,30 USD et une résistance à 142,16 USD. Cette configuration traduit l’hésitation des investisseurs, avec une prédominance des flux vendeurs mais sans rupture décisive à long terme.

Une consolidation sous surveillance

Le scénario central demeure celui d’une évolution latérale entre 118,30 et 142,16 USD. Une cassure du support à 118,30 USD ouvrirait toutefois la voie à une nouvelle phase de repli, renforçant le risque baissier à court terme.