Airbus et Ericsson ont déployé avec succès une solution 5G privée sur le site de production d'Airbus à Hambourg, et un autre déploiement est en cours à Toulouse.
Le partenariat entre Ericsson et Airbus s'appuie sur la 5G privée d'Ericsson.
'L'automatisation intégrée de l'infrastructure de la solution a permis un déploiement rapide dans l'ensemble des opérations d'Airbus' indique le groupe.
Ce déploiement s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route plus large visant à étendre la 5G privée à l'ensemble des sites stratégiques d'Airbus en Europe, y compris d'autres sites en Espagne, au Royaume-Uni et à l'international, avec des projets aux États-Unis et au Canada en cours.
Hakim Achouri, expert 5G chez Airbus, déclare : ' Notre objectif est de migrer l'ensemble de nos réseaux industriels vers la 5G afin d'assurer une connectivité unifiée et ultra-fiable depuis le poste de travail de l'opérateur jusqu'à la cabine de l'avion'.
Airbus SE est le n° 1 européen et le n° 2 mondial de l'industrie aéronautique, spatiale et de la défense. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- avions commerciaux (71,7%). Le groupe est n° 1 mondial des avions de plus de 100 sièges ;
- systèmes de défense et aérospatiaux (17,3%) : avions militaires (notamment avions de transport, de surveillance maritime, de chasse anti-sous-marins et de ravitaillement en vol), équipements spatiaux (lanceurs orbitaux, satellites d'observation et de communication, appareils à turbopropulseurs, etc.), systèmes de défense et de sécurité (systèmes de missiles, systèmes électroniques et de télécommunications, etc.). Airbus SE propose également des services de formation et de maintenance des avions ;
- hélicoptères civils et militaires (11%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (40,2%), Asie-Pacifique (25,6%), Amérique du Nord (23,7%), Moyen-Orient (4,5%), Amérique latine (2,5%) et autres (3,5%).
