Airbus et Ericsson ont déployé avec succès une solution 5G privée sur le site de production d'Airbus à Hambourg, et un autre déploiement est en cours à Toulouse.

Le partenariat entre Ericsson et Airbus s'appuie sur la 5G privée d'Ericsson.

'L'automatisation intégrée de l'infrastructure de la solution a permis un déploiement rapide dans l'ensemble des opérations d'Airbus' indique le groupe.

Ce déploiement s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route plus large visant à étendre la 5G privée à l'ensemble des sites stratégiques d'Airbus en Europe, y compris d'autres sites en Espagne, au Royaume-Uni et à l'international, avec des projets aux États-Unis et au Canada en cours.

Hakim Achouri, expert 5G chez Airbus, déclare : ' Notre objectif est de migrer l'ensemble de nos réseaux industriels vers la 5G afin d'assurer une connectivité unifiée et ultra-fiable depuis le poste de travail de l'opérateur jusqu'à la cabine de l'avion'.