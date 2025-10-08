AlphaValue abaisse sa recommandation sur Worldline
Publié le 08/10/2025 à 12:56
Selon la note, cette décision fait suite à une baisse d'environ 22% de l'Adj. EBITDA au premier semestre 2025 et à une guidance annuelle ramenée entre 825 et 875 millions d'euros, contre 1070 millions en 2024.
Le bureau d'études souligne également une dépréciation de goodwill de 4,1 milliards d'euros et une notation S&P abaissée à BB avec perspective négative, reflétant un profil de risque plus élevé et un cadre jugé encore 'sans plancher clair'.