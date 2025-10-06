AlphaValue maintient son avis d'achat sur Capgemini

AlphaValue confirme son conseil sur le titre Capgemini à 'achat', avec un objectif de cours inchangé à 209 euros (horizon 6 mois). Selon AlphaValue, l'intégration de WNS, société récemment acquise par Capgemini et spécialisée dans les services externalisés et l'analyse de données, 'bénéficie d'une marge opérationnelle plus élevée (18,5% vs 13,3%)', ce qui améliore le profil opérationnel du groupe, même si l'impact net à court terme reste 'limité' par les coûts d'intégration et l'amortissement des incorporels.



Le broker souligne également l'émission d'une dette de 4 milliards d'euros à 2,89% destinée au financement de WNS et au refinancement existant, ce qui devrait accroître les frais financiers d'environ 29 MEUR en 2025.



La note indique enfin qu'en 2026 WNS contribuera en année pleine (1209 MEUR de revenus ; marge opérationnelle de 254 MEUR), avec 'les premières synergies de coûts de 30 MEUR' et un run-rate visé de 50 à 70 MEUR d'ici fin 2027.