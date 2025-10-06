AlphaValue maintient son avis d'achat sur Capgemini
Publié le 06/10/2025 à 15:43
Le broker souligne également l'émission d'une dette de 4 milliards d'euros à 2,89% destinée au financement de WNS et au refinancement existant, ce qui devrait accroître les frais financiers d'environ 29 MEUR en 2025.
La note indique enfin qu'en 2026 WNS contribuera en année pleine (1209 MEUR de revenus ; marge opérationnelle de 254 MEUR), avec 'les premières synergies de coûts de 30 MEUR' et un run-rate visé de 50 à 70 MEUR d'ici fin 2027.