Amazon a porté plainte mardi contre Perplexity AI, accusant la start-up d'avoir utilisé son agent d'achat automatisé pour accéder clandestinement à des comptes clients et déguiser ses activités derrière une apparence de navigation humaine. Les loups entre eux…

Le conflit illustre un débat croissant sur la régulation des agents intelligents, ces IA de plus en plus autonomes, capables d’effectuer des tâches en ligne à la place des utilisateurs.

Perplexity, en pleine croissance sur le marché des assistants IA, rejette les accusations du géant du e-commerce, qu’elle accuse de vouloir étouffer la concurrence. La plainte a été déposée devant le tribunal fédéral du district nord de Californie.

Amazon dénonce des "pratiques illégales"

Dans sa plainte, Amazon accuse Perplexity d’avoir accédé illégalement à des comptes clients via son navigateur Comet et son agent IA associé, tout en dissimulant ces actions derrière un comportement simulant une navigation humaine.

Selon Amazon, ce système représente un risque pour la sécurité des données et enfreint ses règles, malgré plusieurs avertissements.

"Perplexity a volontairement configuré son logiciel CometAI pour masquer l’activité de son agent dans la boutique Amazon", affirme la société. "Ce comportement doit cesser. Le fait que l’intrusion passe par du code informatique et non un pied-de-biche ne la rend pas moins illégale."

Perplexity avait déjà dénoncé des menaces juridiques d’Amazon, les qualifiant de tentative d’intimidation. Dans un billet de blog, l’entreprise écrivait : "Quand les grandes entreprises utilisent des menaces juridiques pour bloquer l’innovation, cela s’appelle du harcèlement."

Amazon reproche aussi à CometAI de nuire à l’expérience utilisateur et d’interférer avec ses recommandations personnalisées, fruit de plusieurs décennies d’optimisation. Elle rappelle que les applications tierces doivent agir de façon transparente et respecter les choix des plateformes.

Perplexity défend son modèle

Comme d’autres start-up du secteur, Perplexity veut réinventer la navigation web grâce à l’intelligence artificielle, en automatisant des tâches comme l’achat en ligne ou la rédaction d’e-mails.

Amazon travaille aussi sur des outils similaires, dont "Buy For Me", qui permet de faire des achats inter-marques depuis son application, ou "Rufus", un assistant IA qui guide les clients dans leurs choix.

Comet, le navigateur de Perplexity, agit comme un assistant capable de comparer des produits et d’effectuer des achats à la place de l’utilisateur. La société affirme que les identifiants des clients restent stockés localement, jamais sur ses serveurs.