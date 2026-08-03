Le géant du e-commerce a bouclé son investissement de 50 milliards de dollars dans OpenAI.

Celui-ci était divisé en deux séquences : une première, initiale, de 15 milliards de dollars, puis une seconde de 35 milliards supplémentaires si certaines conditions étaient réunies ; mais Amazon a finalement devancé le calendrier, et ainsi pris environ 5% du pionnier de l'IA.

Impossible bien sûr de ne pas mentionner la polémique qui entoure l'apparente tendance des poids lourds de la technologie à mettre sur pied une curieuse économie circulaire, car si le groupe de Seattle injecte 50 milliards dans OpenAI, celui-ci, en retour, s'empresse ensuite d'acquérir des puces et des services cloud chez son bienfaiteur.

Bienfaiteur qui accélère par la même occasion son propre développement de produits d'intelligence artificielle, et truffe ainsi le communiqué de presse qui accompagne ses résultats de noms de programmes alléchants. Voici, c’est certain, qui tape dans l’oeil des investisseurs.

Soulignons au passage qu’Amazon a aussi investi 13 milliards de dollars dans Anthropic, soit un peu moins du tiers d'une enveloppe totale de 33 milliards de dollars. Anthropic, pour sa part, s'est engagé à dépenser plus de 100 milliards de dollars dans les services d'infrastructure d'Amazon. On comprend que celui-ci soutienne un tel client.

Il n'en reste pas moins que les résultats semestriels d'Amazon continuent d'étonner, avec des taux de croissance de ses segments proprement ahurissants pour un groupe ayant déjà atteint une échelle si dominante. En Amérique du Nord, le géant du commerce croît de 14% par rapport aux six premiers mois de l'an passé, tandis que le résultat d'exploitation du segment augmente de 30%.

Performance encore supérieure en Europe et sur le segment AWS, qui, pour le coup, devient l'authentique "vendeur de pelles et de pioches" des développeurs de produits d'intelligence artificielle, comme il le fut précédemment pour les éditeurs de logiciels qui migraient vers le cloud.

À l'aune d'un nouveau cycle, les géants de la technologie américaine gardent donc plus que jamais la main mise sur l'architecture digitale mondiale. Cette montée en puissance supplémentaire, là aussi, ne va pas sans polémique, puisqu'on sait qu'elle implique un effort d'investissement historique pour ces groupes désormais désignés sous le terme "d'hyperscalers".

Sur les douze derniers mois glissants, Amazon augmente ses investissements dans les immobilisations de 108 à 173 milliards, soit une hausse de 60%. Or le cash-flow d'exploitation du groupe augmente moitié moins vite, ceci sans même prendre la peine de retraiter les stock-options.

C'est ce qui pousse Amazon à lever 82 milliards de dettes en douze mois, sans que ses ratios de solvabilité ne se dégradent cependant, tant ses profits sont gargantuesques. Du reste, sur l'exercice 2026, 220 milliards d'investissements ont été budgétisés. C'est quasiment le double de 2025 et quatre fois plus que le programme d'investissements de 2022.

Après une relative période d'attentisme, le marché accueille très favorablement ces développements. Ils confortent tant la position d'Amazon que celle des investisseurs qui, ces temps-ci, parient sur des entreprises peut-être injustement perçues comme victimes de l'IA.

En effet, si même un géant de la technologie comme Amazon doit allonger des dizaines de milliards pour entraîner ses propres modèles d'IA, il semblerait étonnant que les entreprises d'autres secteurs puissent "vibe coder" leurs propres modèles à leur guise, et ainsi remplacer leurs fournisseurs historiques.