La perspective d'un apaisement au Moyen-Orient, malgré les invectives habituelles de part et d'autre, aide les marchés financiers à poursuivre leur ascension. Dans la touffeur d'un mois de juin qui ressemble à un début août, l'IA dicte toujours sa loi boursière, le pétrole recule et le Royaume-Uni essaie de battre le record des premiers ministres jetables de la France.

Les manuels de finance expliquent que les périodes de guerre n'ont généralement pas d'impact négatif de long terme sur les marchés actions, passée la sidération initiale. A fortiori quand les conflits sont qualifiés de régionaux, c'est-à-dire quand ils n'embrasent pas le monde entier, comme ce fut le cas à deux reprises au cours du XXe siècle.

La guerre qui oppose (ou qui a opposé, on ne sait plus très bien) l'Iran au duo Etats-Unis / Israël a l'air partie pour conforter la théorie économique. En dépit des remous qu'elle a entraînés sur l'approvisionnement en pétrole, son impact sur les indices boursiers n'a pas été catastrophique. En Europe, l'indice Stoxx Europe 600 est repassé la semaine dernière au-dessus de son record signé fin février, à la veille de la guerre. Aux Etats-Unis, le S&P 500 est significativement au-dessus de son cours de l'époque. En Asie, le Japon, Taïwan et la Corée du Sud affichent des progressions insolentes grâce à leur exposition au boom de l'IA américaine.

Le conflit au Moyen-Orient fait toujours l'actualité, mais sa perception comme cygne noir du marché a fortement décliné. Des discussions ont lieu cette semaine en Suisse entre émissaires des Etats-Unis et de l'Iran pour tenter de graver dans le marbre ce qui a été concédé de part et d'autre. Pendant ce temps, les provocations sont toujours quotidiennes, qu'elles soient verbales ou sur le terrain. Le marqueur principal du risque, le pétrole, reste sur la pente descendante : après quelques soubresauts au cours du weekend, il est revenu se ranger sous 80 USD le baril de Brent ce matin. Téhéran a paru satisfait de la teneur du premier cycle de discussions démarré hier, ce qui devrait permettre d'accroître le trafic dans le détroit d'Ormuz. Hier, la navigation avait chuté après des frappes israéliennes au Liban.

Pendant ce temps en Europe, le Royaume-Uni s'apprête à fêter le 10e anniversaire du referendum qui a ouvert la voie au Brexit. Enfin fêter, il faut le dire vite, puisque le pays a connu six premiers ministres en dix ans, signe qu'il y a quelque chose de pourri au royaume de Charles. Le débat est toujours bouillant outre-Manche pour savoir qui est responsable. Un septième chef du gouvernement pourrait même se profiler. Keir Starmer est si affaibli qu'il pourrait lancer sa succession dans les jours qui viennent, peut-être même dès aujourd'hui. Les médias britanniques pensent qu'il pourrait céder les commandes dans quelques semaines à Andy Burnham, auréolé d'une belle victoire électorale récente. Les remous politiques britanniques peuvent entraîner des conséquences importantes sur le marché de la dette, où le Royaume-Uni est considéré comme un patient fragile.

Vendredi, les marchés financiers étaient orphelins de Wall Street, pour cause de jour férié. La bourse américaine reste biberonnée à l'intelligence artificielle et aux promesses de nouvelle ère économique, qui emportent tout sur leur passage. Au-delà des nombreuses controverses, les marchés ont très bien perçu que les Etats-Unis pourraient relancer par ce biais une domination mondiale mise à mal par la montée en force d'autres blocs puissants.

Les autres informations à connaître pour bien démarrer la semaine :

Le candidat de l'extrême-droite, Abelardo de la Espriella, remporte la présidentielle en Colombie.

La Bolivie est sous tension après la proclamation de l'état d'urgence par le président Paz pour lever les blocages

Giorgia Meloni conseille à Donald Trump de se soucier de sa propre popularité, après un weekend d'escalade verbale entre les deux dirigeants.

Marco Rubio conduira une tournée au Moyen-Orient cette semaine.

54 personnes ont été blessées et 18 sont portées disparues après une explosion sur le site qatari GNL de Ras Laffan, suite à un accident technique lors du redémarrage des opérations.

La Chine serre la vis contre des entreprises américaines, en écartant 46 d'entre elles des marchés publics et en instaurant des restrictions à l'export de terres rares pour d'autres liées à l'armée US.

Taïwan va organiser cinq jours d'exercices de préparation au combat.

Sur l'agenda macro, la journée de jeudi sera probablement la plus intéressante de la semaine, avec une salve d'indicateurs américains : revenus et dépenses des ménages, commandes de biens durables, inflation PCE et dernière estimation du PIB US du T1.

Sur l'agenda des sociétés, Micron, l'un des enfants-chéris du marché, publie ses résultats trimestriels mercredi soir.

Les marchés d'Asie-Pacifique démarrent généralement la semaine en progression, hormis à Hong Kong où le marché poursuit sa glissade, à contre-courant des autres places. Le Hang Seng, qui lâche encore 1% ce matin, a perdu plus de 15% depuis son pic 2026 datant de la fin du mois de janvier. Contrairement aux places japonaises, taïwanaises et coréennes, électrisées par l'IA, la Chine déprime à cause d'une consommation intérieure qui peine à décoller. Au Japon, le Nikkei 225 lance sa semaine en hausse de 1,8%, tandis que le KOSPI coréen gagne 0,6%. L'Australie laisse quelques points en route (-0,06%).

Le CAC 40 débute la séance en hausse de 0,14% à 8 432 points. Le SMI perd 0,2% à 13 749 points. Le Bel 20 gagne 0,2% à 5 660 points.

Un petit Sex Pistols pour lancer la semaine.

Les temps forts économiques du jour

L'agenda macro :

14h30 : Inflation de mai (Canada)

15h00 : Discours de la Fed : Christopher J. Waller (Etats-Unis)

Le reste de l'agenda ici.

Les grands indicateurs macros (les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel) :

Les principaux changements de recommandations

Air France-KLM : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 9 à 11 EUR.

Argenx : BNP Paribas démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 1219 USD.

Ayvens : BNP Paribas reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 13,50 à 14 EUR.

Belimo : Jefferies passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 1013 CHF à 1035 CHF.

Biomérieux : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de marché et réduit l'objectif de cours de 100 EUR à 75 EUR.

Brunello Cucinelli : BNP Paribas maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 88 à 95 EUR.

Carrefour : Morgan Stanley reprend le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 20,10 EUR.

Comet Holding : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 335 à 500 CHF.

Equinor : Gerdes Energy Research passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 40 USD.

Gecina : UBS maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 80 EUR à 83 EUR.

Inficon Holding : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 155 à 200 CHF.

Infineon Technologies : Bernstein reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 74 à 102 EUR.

Lisi : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 81 EUR.

Rheinmetall : Oddo BHF passe de neutre à surperformance et réduit l'objectif de cours de 1900 EUR à 1670 EUR.

UBS Group : Barclays reste à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 35 à 40 CHF.

UCB : UBS maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 330 EUR à 320 EUR.

Worldline : Jefferies maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 0,40 EUR à 17,20 EUR (après regroupement d'actions).

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Danone rachète la société australienne MADE, spécialiste des produits alimentaires axés sur la santé. Le groupe rachète en parallèle les minoritaires de sa filiale australienne avec Saputo Dairy.

Renault prévoit de s'abstenir sur la nomination de deux administrateurs lors de l'AG de Nissan, doutant de leur indépendance, selon Bloomberg. Cela reflète les relations toujours complexes entre les deux constructeurs jadis proches alliés.

Sanofi nomme Paulo Fontoura à la tête de sa R&D.

Stellantis monte à 9,5% de la startup de batteries solides Factorial.

TotalEnergies prévoit un redémarrage de sa raffinerie au Texas sous sept jours, selon des sources.

Sodexo nomme Agnès Park en tant que Directrice des Ressources Humaines Groupe.

Elis renonce à une acquisition en Irlande.

Claude Guillemot, cofondateur d'Ubisoft, décède dans un accident d'avion.

Mubadala va lancer une OPA amicale à 1,90 EUR l'action coupon attaché sur Pierre & Vacances.

Mersen et Maurel rejoignent ce jour l'indice SBF120, dont sortent Nexity et Elior.

Transgene étend sa plateforme myvac avec TG4070, un vaccin thérapeutique individualisé dans le cancer du poumon non à petites cellules.

2CRSi s'est défendu des accusations de Grizzly Research dans un webinaire et un communiqué. Reprise de cotation ce matin.

Infotel met en œuvre une convention de rachat d'actions.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

EasyJet rejette la troisième offre de Castlelake à 625 GBX par action.

Babcock International publie un chiffre d'affaires de 5,18 MdsGBP pour l'exercice 2026.

Ocado aurait entamé la recherche d'un successeur pour son directeur général.

L'Italie est ouverte à l'idée que l'Allemagne rejoigne le projet d'avion de chasse, selon le directeur général de Leonardo.

Leonardo Del Vecchio impute au conseil d'administration de Delfin l'enlisement des discussions bancaires.

Le PDG de Porsche AG entend finaliser un nouveau plan d'économies d'ici juillet.

BPER Banca obtient le feu vert de la BCE pour un rachat d'actions allant jusqu'à 750 MEUR.

Morgan Stanley, Deutsche Bank et d'autres banques soutiendraient l'offre d'EQT sur Intertek avec un financement de 5 milliards de livres.

Négociations échouées sur le plan social chez Zalando à Erfurt.

Les principales publications du jour: Babcock International.

D'Amérique du Nord

CRH serait sur le point de racheter l'américain Arcosa, selon le FT, pour plus de 8 MdsUSD.

AbbVie s'apprête à racheter Apogee Therapeutics pour 10,9 MdUSD.

Lime prévoit de désigner Uber comme investisseur de référence pour son introduction en bourse, selon The Information.

Le chercheur américain John Jumper quitte Google DeepMind pour Anthropic.

D'Asie et d'ailleurs

SK Hynix détrône Samsung Electronics et devient la première capitalisation boursière de Corée du Sud.

LG Electronics flambe après l’annonce que ses dirigeants ont rendez-vous chez Nvidia aujourd'hui pour discuter d’une coopération dans les domaines de l’IA physique et de la robotique.

BYD dément toute violation des normes environnementales en Hongrie.

Le conseil d'administration de Vale rejette la demande de Previ visant à évincer son président Daniel Stieler, selon Bloomberg.

Larsen & Toubro crée une filiale dédiée aux infrastructures d'IA et aux services technologiques.

Sun Pharma va acquérir Innovcare Lifesciences pour 28,7 MUSD.

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.