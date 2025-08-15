Les 15 août ne sont pas fériés sur les marchés Euronext, ce qui est en soi un beau signe de soutien à la politique gouvernementale française. Puisque je suis là, autant vous parler du 15 août 2025, férié mais pas chômé, loin de là, puisqu'il est marqué par le sommet entre Trump et Poutine sur l'Ukraine. Une rencontre qui va apporter de nouvelles pièces au puzzle de la réorganisation géopolitique en cours.

La rencontre du jour entre Trump et Poutine, qui occupe donc une bonne partie de la bande passante des investisseurs, n'aura pas d'impact direct sur l'évolution des marchés en Europe parce qu'elle se déroulera en soirée. Précisément en heure de Paris et selon le programme officiel de la Maison Blanche, Donald Trump quittera Washington à 12h45 pour se rendre à Anchorage et y rencontrer Vladimir Poutine à 21h00, avant de quitter l'Alaska à 01h45 dans la nuit de vendredi à samedi. A 21h00, les places européennes seront fermées depuis longtemps et Wall Street n'aura plus qu'une heure à tirer avant de partir en weekend.

Les spécialistes en géopolitique rivalisent de scénarios pour cette rencontre, mais personne ne sait ce qui se passera vraiment en Alaska entre les deux dirigeants. On sait seulement que, ces dernières heures, Trump et Poutine ont fait part de leur volonté d'aboutir à quelque chose sur l'Ukraine, mais sans dépasser le stade de la bonne volonté. Bloomberg imagine pour sa part le rush des services secrets de tous bords pour essayer d'en savoir plus, ou d'empêcher d'en savoir plus, c'est selon.

Cette toile de fond n'a pas empêché hier les indices européens d'afficher une troisième séance consécutive de hausse (la sixième dans le vert sur les sept dernières). A Paris, le CAC 40 a renforcé ses positions au-delà des 7800 points. A Francfort, le DAX est revenu à 1% de son record de début juillet. La hausse hebdomadaire est tractée par les banques (encore !) et par le réveil de la santé, dopée par la perspective d'un décalage des projets de surtaxes douanières américaines et par quelques résultats cliniques positifs.

Aux Etats-Unis, la séance a été pour le moins heurtée, mais elle a fini au plus haut de la journée pour le S&P 500. La journée avait pourtant mal démarré avec la publication d'un indice des prix à la production de juillet qui a plombé l'ambiance un peu euphorique sur les baisses de taux créée par les chiffres de l'inflation et par DJ Bessent et ses appels du pied à la Fed. L'indice des prix à la production a enregistré sa plus forte progression annuelle depuis février, même si ce regain de vigueur provient surtout des services plutôt que des biens, sans lien direct avec les tarifs douaniers. Ça a quand même tempéré les ardeurs du marché qui a ramené de 100% à 93% sa probabilité d'une baisse de taux de la Fed en septembre, en supprimant carrément l'audacieux pari d'une double baisse de taux. Cette affaire de l'assouplissement monétaire va continuer à occuper les esprits, surtout en amont du symposium de Jackson Hole, le rendez-vous annuel des banquiers centraux organisé par la Fed de Kansas City dans le Wyoming. Le millésime 2025 se tiendra du 21 au 23 août sur le thème "Les marchés du travail en transition : Démographie, productivité et politique macroéconomique". Un programme dont je situerais l'attrait entre le traité de cuniculiculture et regarder de la peinture sécher. Mais ce n'est pas vraiment le thème qui importe, c'est ce qui pourrait être dit autour, notamment si le président de la Fed, Jerome Powell, cherche à faire passer des messages. Mais nous aurons le temps d'en reparler.

Pour revenir à la séance américaine de la veille, beaucoup de choses se sont produites entre la dernière demi-heure de cotation et les premières minutes post-clôture. D'abord, Bloomberg a révélé que la Maison Blanche songe à entrer au capital d'Intel, pour s'assurer que les intérêts de la société sont bien alignés avec ceux des Etats-Unis et favoriser le projet de méga-usine de semiconducteurs dans l'Ohio. Le titre a flambé de 8% en fin de parcours. Ce qui m'inspire deux réflexions. La première, c'est que le symbole est assez fort, puisque les Etats-Unis n'ont plus beaucoup d'atomes crochus avec l'interventionnisme capitalistique d'Etat, si l'on excepte le montage récent à visée idéologique sur US Steel dans le cadre de l'opération Nippon Steel. La seconde, c'est que si le gouvernement français avait annoncé un gros investissement dans une société de ce type, l'action aurait sûrement flanché. Généralement, les investisseurs n'aiment pas quand le politique se mêle d'économie. Concernant Intel, la réaction primaire est donc positive, peut-être parce que les financiers y voient une façon pour le groupe de récupérer d'importants financements.

L'autre info importante de la journée à Wall Street, ou plutôt les autres infos, ce sont les divulgations périodiques et obligatoires des positions des institutionnels dans les entreprises cotées aux Etats-Unis. Ces arbitrages permettent aux investisseurs qui suivent les tendances de regarder ce qu'ont fait les autres. Parmi les principaux enseignements, figurent les gros achats de titres UnitedHealth par Berkshire Hathaway, le holding de Warren Buffett. Le colosse de l'assurance-santé, chahuté dernièrement, retrouve le portefeuille du pape de la value, comme quelques rumeurs le suggéraient ces dernières semaines.

Hors sommet en Alaska, la journée sera dominée par une nouvelle série de statistiques qui renforceront la spéculation sur l'évolution des taux américains, en l'occurrence les ventes de détail et la confiance des consommateurs outre-Atlantique. Cette nuit, la Chine a annoncé une production industrielle et des ventes de détail décevantes par rapport aux attentes. L'ancien Empire du Milieu a l'air de renouer avec des statistiques médiocres, après un sursaut que les économistes ont, au final, attribué à des comportements de précaution en anticipation de l'arrivée des surtaxes douanières américaines. Dans le domaine immobilier, les prix ont continuer à baisser, une constante depuis 2021, ce qui est tout sauf un signe de stabilisation de ce secteur surdimensionné en Chine. Le Hang Seng perdait plus de 1% dans le sillage des données, ce qui ne l'empêchera pas de connaître une bonne semaine grâce aux gains copieux de mercredi. Au Japon en revanche, la publication d'une croissance plus élevée que prévu au second trimestre dope le Nikkei 225, qui s'affichait en hausse de plus de 1% ce matin, et de copieux gains hebdomadaires. La Corée du Sud et l'Inde sont plus indécises, tandis que Taiwan et l'Australie gagnent environ 0,5% sur la séance. Les indicateurs avancés sont haussiers en Europe.

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Publicis poursuit l'organisme antitrust indien pour avoir refusé l'accès à des dossiers dans le cadre de l'enquête sur les agences de publicité.

Eurazeo négocie avec Inspired Pet Nutrition pour céder Ultra Premium Direct.

BWGI porte sa participation dans le capital de Verallia à 77,05%.

Linedata victime d'une cyberattaque sur son activité Asset Management.

Geci amende les conditions de son financement signé il y a six mois.

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres) Le bénéfice d'exploitation de Pandora au deuxième trimestre est proche des prévisions et la société maintient ses perspectives pour 2025. Le bénéfice du deuxième trimestre de Fortum est inférieur aux prévisions.

BBVA conteste devant la justice les conditions posées par Madrid au projet d'acquisition de Banco de Sabadell.

Philips investit plus de 150 millions de dollars dans la fabrication et la R&D aux Etats-Unis.

Le PDG de ThyssenKrupp n'exclut pas une prise de participation de l'État dans TKMS.

Brenntag réalise une acquisition d'actifs de TPE Midstream.

Swiss Prime Site acquiert un immeuble de bureaux moderne à Lausanne.

La banque en ligne brésilienne Nubank affiche un bénéfice net en hausse de 42% au deuxième trimestre.

affiche un bénéfice net en hausse de 42% au deuxième trimestre. Xpeng a conclu un accord avec le groupe Volkswagen sur l'extension de la collaboration technique en matière d'architecture E/E.

