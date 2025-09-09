La scène politique française ressemble davantage à un vaudeville qu'à une série Netflix à l'intrigue savamment ficelée : les choses qui doivent se produire se produisent effectivement, sans une once de suspense. Le gouvernement de François Bayrou a mordu la poussière (en musique !). Balle dans le pied, suicide, au suivant, sans panache, chute, enterrement de seconde classe, naufrage… la presse française a déployé tout le vocabulaire de la disparition pathétique. Et pour ajouter l'injure à l'outrage, Le Figaro rappelle même que "François Bayrou réunit encore plus de députés contre lui que Michel Barnier". La honte quoi.
Pour la France, c'est retour à la case départ en matière de politique, de budget et, surtout, de projet. François Bayrou va présenter sa démission à Emmanuel Macron, qui va manifestement l'accepter et nommer quelqu'un d'autre sur un poste dont le turnover oscille entre la serveuse de brasserie et l'employé de centre d'appel. Les remous financiers vis-à-vis de la situation française sont assez modestes depuis hier, signe que la chute de François avait été largement anticipée. Le CAC 40 a même gagné 0,8% en clôture, avant le vote de défiance, tandis que le DAX prenait 0,9% et que l'Euro Stoxx 50 s'adjugeait 0,8%. Pour la forme, le taux d'emprunt à 10 ans de la France est quand même monté à 3,48%, juste au-dessus de celui de l'Italie (3,47%), et 84 points au-dessus de celui de l'Allemagne (2,64%), avant de repartir en baisse. Cela reste inférieur au pic de 88 points atteint en novembre dernier lors de la chute du gouvernement Barnier. Les impasses politiques sont toujours mauvaises pour l’économie à court terme : la confiance recule, ce qui pèse sur les décisions d'embauche et d'investissement. Les tensions sur les coûts d'emprunt pénalisent l'immobilier et le BTP, à cause de la frilosité des privés et de la prudence sur la dépense publique.
Aux Etats-Unis, Wall Street n'a pas le temps de se préoccuper de la France. Là-bas, c'est toujours "les mauvaises nouvelles pour l'emploi sont de bonnes nouvelles pour les marchés actions parce que la Fed va devoir baisser ses taux". C'est même presque encore plus que ça : toutes les raisons sont bonnes pour la hausse. Il y aura une donnée macroéconomique aux Etats-Unis pour tester cette vision un peu lapidaire de la situation. Le Bureau du Travail doit publier le chiffre réel de la base d'emplois qui sert d'étalon à toutes les statistiques compliquées du marché du travail dont on vous rabâche les oreilles tous les mois. En gros, le BLS corrige les données publiées, qui sont basées sur des enquêtes, avec les chiffres officiels que les entreprises sont obligées de déposer. Il s'agit d'un ajustement ponctuel qui donnera une nouvelle base pour mars 2025 (il y a une révision annuelle totale, mais elle a lieu en février lors de la publication des données de janvier). Bref. Tout le monde se fout en général de ces ajustements, sauf quand le sujet de l'emploi redevient sensible et que le politique a jeté la suspicion sur la fiabilité des chiffres. C'est exactement le cas en ce moment, d'autant que le marché s'attend à un gros décalage, en l'occurrence une révision négative importante (consensus de l'ordre de -725 000 emplois). Si c'est le cas, le pari d'une baisse de taux la semaine prochaine sera renforcé, au motif que le marché du travail est plus dégradé que prévu. Réponse à 16h00.
Le reste de l'actualité est un peu clairsemé : pas de nouvelles offensives douanières au-delà de celles qui ronronnent déjà. Pas beaucoup de résultats d'entreprises. Un peu de remous aux Etats-Unis après la publication d'une carte d'anniversaire aux courbes évocatrices qui aurait été adressée à Jeffrey Epstein par Donald Trump. Tous les médias américains y vont de leur analyse : la signature qui figure au bas de la carte est-elle celle du Président américain ? Lui dit que non.
En Asie Pacifique, les parcours sont très disparates ce matin. Le spectre va de l'Australie (-0,7%) à Taiwan (+1,1%). Les valeurs technologiques portent la Corée du Sud (+1%) et Hong Kong (+0,5%), mais la Chine continentale et le Japon reculent légèrement. L'Inde gagne 0,2%. L'indice MSCI Asie-Pacifique a atteint son plus haut niveau depuis le mois de février 2021.
Le CAC 40 démarre en hausse de 0,3% à 7755 points. Le SMI recule de 0,1% à 12 301 points. Le Bel 20 est stable à 4796 points.
Les temps forts économiques du jour
La production industrielle française (8h45) précèdera la révision annuelle des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis (16h00). Tout l'agenda ici.
Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :
- Euro : 1,1768 USD
- Once d'or : 3647 USD
- Brent : 66,34 USD
- Spread Bund / OAT : 77 points (-3%)
- VIX : 15,11 (-0,1%)
- 10 ans US : 4,051%
- Bitcoin : 110 987 USD
Les principaux changements de recommandations
- Abivax : Stifel maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 68 EUR à 100 EUR.
- Aker BP : SB1 Markets passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 290 NOK.
- Aroundtown : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 3,20 EUR.
- Banco Comercial Português : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 0,71 à 0,75 EUR.
- Barry Callebaut : Morgan Stanley reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1030 à 1130 CHF.
- BNP Paribas : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 94 à 90 EUR.
- Capgemini : Morgan Stanley reste à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 168 à 140 EUR.
- Castellum : Goldman Sachs passe de vendre à neutre avec un objectif de cours réduit de 104 SEK à 98 SEK.
- Commerzbank : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 30 à 33 EUR.
- Covivio : Goldman Sachs maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 58,90 EUR à 52,30 EUR.
- Crédit Agricole : JP Morgan reste à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 17,70 à 17 EUR.
- Flutter Entertainment : Peel Hunt démarre le suivi à conserver avec un objectif de cours de 22300 GBX.
- Gecina : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 90,70 à 88,20 EUR.
- Givaudan : Davy passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours de 429 000 CHF.
- Groupe Bruxelles Lambert : KBC Securities reste à acheter avec un objectif de cours réduit de 86 à 84 EUR.
- Hensoldt : Barclays démarre le suivi à pondération de marché avec un objectif de cours de 88 EUR.
- Icade : Goldman Sachs maintient sa recommandation de vente et réduit l'objectif de cours de 17,80 EUR à 15,70 EUR.
- International Workplace Group : Peel Hunt passe d'accumuler à conserver avec un objectif de cours de 199 GBX.
- Julius Bär : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 69 à 72 CHF.
- KBC Groupe : JP Morgan maintient sa recommandation neutre et relève l'objectif de cours de 90 à 106 EUR.
- Klépierre : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours réduit de 32,30 à 31,30 EUR.
- LVMH : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 530 à 559 EUR.
- Medacta Group : Research Partners AG maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 176 à 180 CHF.
- Porsche Ag : Rothschild & Co Redburn passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 49 à 40 EUR.
- Prysmian : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 74 à 87 EUR.
- Publicis : Oddo BHF passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 100 à 110 EUR.
- Renault : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 41 EUR à 40 EUR.
- SAAB : Barclays démarre le suivi à souspondérer avec un objectif de cours de 395 SEK.
- Segro : Goldman Sachs passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 690 à 730 GBX.
- Société Générale : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 65 à 67 EUR.
- Stellantis : Rothschild & Co Redburn maintient sa recommandation neutre et réduit l'objectif de cours de 10,20 EUR à 8,60 EUR.
- UBS Group : JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer et relève l'objectif de cours de 37 à 38 CHF.
- Unibail-Rodamco-Westfield : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 131 EUR à 126 EUR.
- Universal Music Group : Citi passe de neutre à acheter avec un objectif de cours relevé de 27 à 29 EUR.
- Warehouses De Pauw : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 26,20 à 25,50 EUR.
En France
Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)
- Renault prévoit d'accélérer sa transformation face à la concurrence chinoise, selon son PDG.
- TotalEnergies estime que les droits de douane pourraient entraîner une baisse de 15% des échanges de produits pétrochimiques.
- Saint-Gobain va réorganiser certaines de ses activités en Allemagne dans le domaine de la chimie.
- Michelin lance la version 2025 de son plan mondial d'actionnariat salarié.
- Thales lance un service de télécommunications par satellite pour le CNES.
- Euronext enregistre une croissance des volumes de transactions au mois d'août.
- Arkema a nommé Laurent Peyronneau au poste de directeur général de sa division d'adhésifs, Bostik.
- Interparfums réduit son objectif annuel et doit mettre en place des mesures pour contrer l'impact des droits de douane.
- Tikehau fait une mise au point après l'article publié par La Lettre le 3 septembre sur le fonds de continuation Egis.
- Exosens lance un tube intensificateur de lumière 5G.
- Viridien lance l'imagerie sismique de l’étude OBN multi-clients d’Utsira North (plateau continental norvégien).
- OSE Immunotherapeutics fait le point sur une procédure judiciaire en cours.
- Les principales publications du jour : Rubis, Abivax, Rapid Nutrition… Le reste ici.
Dans le vaste monde
Annonces importantes (et moins importantes)
D'Europe
- Banca Monte Dei Paschi devient la 3e banque italienne en parvenant à contrôler plus de 50% de Mediobanca après son OPA hostile.
- ASML confirme prendre 11% de Mistral AI pour 1,3 MdEUR.
- Le gouvernement néerlandais veut réduire sa part dans ABN Amro de 30,5% à environ 20%.
- Novartis va racheter Tourmaline Bio pour 1,4 MdUSD (48 USD l'action).
- BP Plc va forer cinq puits de gaz dans le cadre d'un accord préliminaire avec l'Egypte.
- Sandoz conclut un accord avec Regeneron pour régler les litiges sur le brevet d'un médicament ophtalmique aux Etats-Unis.
- Computacenter affiche un bénéfice en baisse pour le premier semestre, mais son chiffre d'affaires augmente.
- Hammerson annonce que Rob Wilkinson succédera à Rita-Rose Gagné au poste de CEO.
- Ericsson licencie une centaine d'employés basés au Canada pour réduire ses coûts, selon le Globe and Mail.
- Azelis achète le distributeur suisse de produits chimiques industriels Distona.
- KKR a déclaré ne pas avoir connaissance d’opérations sur les actions de The PRS REIT qui l’obligeraient à déposer une OPA, après que la foncière britannique a révélé que KKR participait à son examen stratégique et à son processus de vente.
- Les principales publications du jour : Puig…
D'Amérique du Nord
- Apple présente ses nouveautés aujourd'hui lors de sa grand-messe de rentrée.
- Dell confirme ses objectifs après le départ de sa directrice financière Yvonne McGill.
- Intel nomme un ex-dirigeant d'Arm à la tête de ses centres de données.
- Hasbro délocalise ses activités de Rhode Island à Boston.
- Les détenteurs d'obligations de Dupont s'opposent à un plan d'échange de dettes de 5,4 milliards de dollars, révèle Bloomberg.
- Les principales publications du jour : Synopsys, Rubrik, Core & Main, AeroVironment, GameStop…
D'Asie et d'ailleurs
- Anglo American et Teck Resources vont fusionner pour créer Anglo Teck, détenue à 62,4% par les actionnaires d'Anglo American et 37,6% par ceux de Teck.
- BHP règle le litige relatif aux titres australiens de Samarco.
- China Unicom obtient une licence pour l'exploitation de services mobiles par satellite.
- Toyota Tsusho acquiert une participation de 25% dans l'usine de cathodes de LG Chem à Gumi.
- Le CEO de Zhejiang Leapmotor prévoit que les ventes mondiales du constructeur atteindront 1 million en 2026.
- Les principales publications du jour : néant…
Le reste de l'agenda mondial des publications ici.
Lectures
- Nouvelle offensive contre les publications chaque trimestre (Wall Street Journal, en anglais).
- Pourquoi l'Europe est-elle si timorée ? (Project Syndicate, en anglais).
- Montfleur, un "petit Chicago" au cœur du Jura (XXI).
- A quel point Elon Musk a-t-il cabossé Tesla ? (Intelligencer, en anglais).
- Cervantès, un influenceur à la Renaissance (CNRS).
- Scott Bessent et Bill Pulte ne s'aiment pas (Politico, en anglais).
- Pourquoi aucun joueur de foot né en 1976 n'a joué pour l'Angleterre (New York Times, en anglais).