La France continue d'animer les marchés, façon théâtre de boulevard. Le Parlement n'a pas accordé sa confiance au gouvernement. Emmanuel Macron va devoir remplacer François Bayrou, dont le coup de poker s'est transformé en désastre politique. Les marchés financiers n'en ont pas grand-chose à faire pour l'instant. Wall Street moins que les autres, puisque les indices y battent régulièrement des records.

La scène politique française ressemble davantage à un vaudeville qu'à une série Netflix à l'intrigue savamment ficelée : les choses qui doivent se produire se produisent effectivement, sans une once de suspense. Le gouvernement de François Bayrou a mordu la poussière (en musique !). Balle dans le pied, suicide, au suivant, sans panache, chute, enterrement de seconde classe, naufrage… la presse française a déployé tout le vocabulaire de la disparition pathétique. Et pour ajouter l'injure à l'outrage, Le Figaro rappelle même que "François Bayrou réunit encore plus de députés contre lui que Michel Barnier". La honte quoi.

Pour la France, c'est retour à la case départ en matière de politique, de budget et, surtout, de projet. François Bayrou va présenter sa démission à Emmanuel Macron, qui va manifestement l'accepter et nommer quelqu'un d'autre sur un poste dont le turnover oscille entre la serveuse de brasserie et l'employé de centre d'appel. Les remous financiers vis-à-vis de la situation française sont assez modestes depuis hier, signe que la chute de François avait été largement anticipée. Le CAC 40 a même gagné 0,8% en clôture, avant le vote de défiance, tandis que le DAX prenait 0,9% et que l'Euro Stoxx 50 s'adjugeait 0,8%. Pour la forme, le taux d'emprunt à 10 ans de la France est quand même monté à 3,48%, juste au-dessus de celui de l'Italie (3,47%), et 84 points au-dessus de celui de l'Allemagne (2,64%), avant de repartir en baisse. Cela reste inférieur au pic de 88 points atteint en novembre dernier lors de la chute du gouvernement Barnier. Les impasses politiques sont toujours mauvaises pour l’économie à court terme : la confiance recule, ce qui pèse sur les décisions d'embauche et d'investissement. Les tensions sur les coûts d'emprunt pénalisent l'immobilier et le BTP, à cause de la frilosité des privés et de la prudence sur la dépense publique.

Aux Etats-Unis, Wall Street n'a pas le temps de se préoccuper de la France. Là-bas, c'est toujours "les mauvaises nouvelles pour l'emploi sont de bonnes nouvelles pour les marchés actions parce que la Fed va devoir baisser ses taux". C'est même presque encore plus que ça : toutes les raisons sont bonnes pour la hausse. Il y aura une donnée macroéconomique aux Etats-Unis pour tester cette vision un peu lapidaire de la situation. Le Bureau du Travail doit publier le chiffre réel de la base d'emplois qui sert d'étalon à toutes les statistiques compliquées du marché du travail dont on vous rabâche les oreilles tous les mois. En gros, le BLS corrige les données publiées, qui sont basées sur des enquêtes, avec les chiffres officiels que les entreprises sont obligées de déposer. Il s'agit d'un ajustement ponctuel qui donnera une nouvelle base pour mars 2025 (il y a une révision annuelle totale, mais elle a lieu en février lors de la publication des données de janvier). Bref. Tout le monde se fout en général de ces ajustements, sauf quand le sujet de l'emploi redevient sensible et que le politique a jeté la suspicion sur la fiabilité des chiffres. C'est exactement le cas en ce moment, d'autant que le marché s'attend à un gros décalage, en l'occurrence une révision négative importante (consensus de l'ordre de -725 000 emplois). Si c'est le cas, le pari d'une baisse de taux la semaine prochaine sera renforcé, au motif que le marché du travail est plus dégradé que prévu. Réponse à 16h00.

Le reste de l'actualité est un peu clairsemé : pas de nouvelles offensives douanières au-delà de celles qui ronronnent déjà. Pas beaucoup de résultats d'entreprises. Un peu de remous aux Etats-Unis après la publication d'une carte d'anniversaire aux courbes évocatrices qui aurait été adressée à Jeffrey Epstein par Donald Trump. Tous les médias américains y vont de leur analyse : la signature qui figure au bas de la carte est-elle celle du Président américain ? Lui dit que non.

En Asie Pacifique, les parcours sont très disparates ce matin. Le spectre va de l'Australie (-0,7%) à Taiwan (+1,1%). Les valeurs technologiques portent la Corée du Sud (+1%) et Hong Kong (+0,5%), mais la Chine continentale et le Japon reculent légèrement. L'Inde gagne 0,2%. L'indice MSCI Asie-Pacifique a atteint son plus haut niveau depuis le mois de février 2021.

Le CAC 40 démarre en hausse de 0,3% à 7755 points. Le SMI recule de 0,1% à 12 301 points. Le Bel 20 est stable à 4796 points.

Les temps forts économiques du jour

La production industrielle française (8h45) précèdera la révision annuelle des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis (16h00). Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Renault prévoit d'accélérer sa transformation face à la concurrence chinoise, selon son PDG.

TotalEnergies estime que les droits de douane pourraient entraîner une baisse de 15% des échanges de produits pétrochimiques.

Saint-Gobain va réorganiser certaines de ses activités en Allemagne dans le domaine de la chimie.

Michelin lance la version 2025 de son plan mondial d'actionnariat salarié.

Thales lance un service de télécommunications par satellite pour le CNES.

Euronext enregistre une croissance des volumes de transactions au mois d'août.

Arkema a nommé Laurent Peyronneau au poste de directeur général de sa division d'adhésifs, Bostik.

Interparfums réduit son objectif annuel et doit mettre en place des mesures pour contrer l'impact des droits de douane.

Tikehau fait une mise au point après l'article publié par La Lettre le 3 septembre sur le fonds de continuation Egis.

Exosens lance un tube intensificateur de lumière 5G.

Viridien lance l'imagerie sismique de l’étude OBN multi-clients d’Utsira North (plateau continental norvégien).

OSE Immunotherapeutics fait le point sur une procédure judiciaire en cours.

Les principales publications du jour : Rubis, Abivax, Rapid Nutrition… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Banca Monte Dei Paschi devient la 3e banque italienne en parvenant à contrôler plus de 50% de Mediobanca après son OPA hostile.

ASML confirme prendre 11% de Mistral AI pour 1,3 MdEUR.

Le gouvernement néerlandais veut réduire sa part dans ABN Amro de 30,5% à environ 20%.

Novartis va racheter Tourmaline Bio pour 1,4 MdUSD (48 USD l'action).

BP Plc va forer cinq puits de gaz dans le cadre d'un accord préliminaire avec l'Egypte.

Sandoz conclut un accord avec Regeneron pour régler les litiges sur le brevet d'un médicament ophtalmique aux Etats-Unis.

Computacenter affiche un bénéfice en baisse pour le premier semestre, mais son chiffre d'affaires augmente.

Hammerson annonce que Rob Wilkinson succédera à Rita-Rose Gagné au poste de CEO.

Ericsson licencie une centaine d'employés basés au Canada pour réduire ses coûts, selon le Globe and Mail.

Azelis achète le distributeur suisse de produits chimiques industriels Distona.

KKR a déclaré ne pas avoir connaissance d’opérations sur les actions de The PRS REIT qui l’obligeraient à déposer une OPA, après que la foncière britannique a révélé que KKR participait à son examen stratégique et à son processus de vente.

Les principales publications du jour : Puig…

D'Amérique du Nord

Apple présente ses nouveautés aujourd'hui lors de sa grand-messe de rentrée.

Dell confirme ses objectifs après le départ de sa directrice financière Yvonne McGill.

Intel nomme un ex-dirigeant d'Arm à la tête de ses centres de données.

Hasbro délocalise ses activités de Rhode Island à Boston.

Les détenteurs d'obligations de Dupont s'opposent à un plan d'échange de dettes de 5,4 milliards de dollars, révèle Bloomberg.

Les principales publications du jour : Synopsys, Rubrik, Core & Main, AeroVironment, GameStop…

D'Asie et d'ailleurs

Anglo American et Teck Resources vont fusionner pour créer Anglo Teck, détenue à 62,4% par les actionnaires d'Anglo American et 37,6% par ceux de Teck.

BHP règle le litige relatif aux titres australiens de Samarco.

China Unicom obtient une licence pour l'exploitation de services mobiles par satellite.

Toyota Tsusho acquiert une participation de 25% dans l'usine de cathodes de LG Chem à Gumi.

Le CEO de Zhejiang Leapmotor prévoit que les ventes mondiales du constructeur atteindront 1 million en 2026.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.