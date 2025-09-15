Sur un mois, Apple affiche une progression de 0,6%, mais reste en retrait de 6,5% depuis le début de l’année. Sur un an, le bilan ressort à +5,2%. La structure de prix sur deux ans révèle des phases contrastées : un sommet marqué en décembre 2024 à 260,10 USD, une correction profonde jusqu’en avril 2025 à 169,21 USD, suivie d’un redressement vers 241,32 USD début septembre 2025. La consolidation actuelle s’inscrit donc au-dessus des points bas du printemps, confirmant une certaine résilience.
Les seuils techniques sous surveillance
La résistance immédiate se situe à 239,78 USD, dont le franchissement ouvrirait la voie vers 255,59 USD. En revanche, une rupture nette de 220,11 USD constituerait un signal d’invalidation, avec des supports ultérieurs repérés à 202,38 USD et 188,38 USD. Le scénario privilégié reste celui d’une poursuite du mouvement haussier au-dessus des moyennes mobiles, avec une possible relance au-delà de 239,78 USD.