Le titre Apple évolue au-dessus de ses moyennes mobiles 20 et 50 jours, signe d'une dynamique qui reste constructive. Sans accélération nette pour l'instant, le marché conserve un biais positif, dans l'attente d'un possible déclencheur technique.

Sur un mois, Apple affiche une progression de 0,6%, mais reste en retrait de 6,5% depuis le début de l’année. Sur un an, le bilan ressort à +5,2%. La structure de prix sur deux ans révèle des phases contrastées : un sommet marqué en décembre 2024 à 260,10 USD, une correction profonde jusqu’en avril 2025 à 169,21 USD, suivie d’un redressement vers 241,32 USD début septembre 2025. La consolidation actuelle s’inscrit donc au-dessus des points bas du printemps, confirmant une certaine résilience.

Les seuils techniques sous surveillance

La résistance immédiate se situe à 239,78 USD, dont le franchissement ouvrirait la voie vers 255,59 USD. En revanche, une rupture nette de 220,11 USD constituerait un signal d’invalidation, avec des supports ultérieurs repérés à 202,38 USD et 188,38 USD. Le scénario privilégié reste celui d’une poursuite du mouvement haussier au-dessus des moyennes mobiles, avec une possible relance au-delà de 239,78 USD.