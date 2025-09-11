UBS reste à neutre sur le titre mais relève son objectif de cours à 5,9 francs suisses (contre 5,6 francs suisses).
'Les perspectives de croissance d'Arbonia au deuxième semestre s'améliorent grâce aux hausses de prix et aux économies de coûts, mais des objectifs prudents à moyen terme et des risques de reprise du marché demeurent' indique UBS.
Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2025. Il vise une croissance du chiffre d'affaires de 3 à 5 % (base de 604 millions de CHF pro-forma 2024) et un EBITDA ajusté d'environ 60 millions.
Arbonia : UBS ajuste son objectif de cours
Publié le 11/09/2025 à 11:40
