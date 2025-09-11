Arbonia AG, anciennement AFG Arbonia Forster Holding AG, est un fournisseur d'éléments de construction basé en Suisse, avec deux divisions actives dans le domaine du climat intérieur (chauffage, ventilation et climatisation) et des portes intérieures en bois et en verre. Le groupe est actif dans le monde entier avec ses propres sociétés de distribution ainsi que des bureaux et des partenaires dans plus de 70 pays. Ses principaux sites de production sont situés en Suisse, en Allemagne, en République tchèque, en Pologne, en Serbie, en Russie, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas.